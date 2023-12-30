跨年夜「估湧萬人」賞101煙火秀　950警力支援維安...警犬也出動了

記者邱中岳／台北報導

2024年跨年晚會即將在31日晚上，主舞台同樣搭設在北市府廣場，最後結合101大樓「彩色世界COLORFUL WORLD」煙火秀，2024年又適逢總統大選的選舉年，轄區信義分局也不敢大意，配合特勤中隊、警犬隊等單位加強偵蒐維安，共計動員全國950名警力支援。

北市政府警察局信義分局於跨年晚會期間，特別結合北市刑大特勤中隊及新北市警局警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全，使所有民眾安心參與、快樂賦歸。

▲北市跨年晚會在即，北市警局結合950名警力維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，信義分局將於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面，築成嚴密的地面防護網，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網，將維安措施做到「上天下地無懈可擊」。

晚會期間信義分局將於主辦單位5處服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項，包含保安警力、北市警力，共計動員警力950人。

▲北市跨年晚會在即，北市警局動員特勤中隊、警犬隊加強偵蒐維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

另為免發生人群踩踏傷亡事故，信義分局將針對人潮易聚集區域（主舞台觀眾區、市民南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等）規劃「防踩踏小組」。

防踩踏小組於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線，如有發現推擠或跌倒情形，將立即派員至現場介入，避免傷亡擴大，並通報現場救護人員及時救援。