　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跨年夜「估湧萬人」賞101煙火秀　950警力支援維安...警犬也出動了

記者邱中岳／台北報導

2024年跨年晚會即將在31日晚上，主舞台同樣搭設在北市府廣場，最後結合101大樓「彩色世界COLORFUL WORLD」煙火秀，2024年又適逢總統大選的選舉年，轄區信義分局也不敢大意，配合特勤中隊、警犬隊等單位加強偵蒐維安，共計動員全國950名警力支援。

北市政府警察局信義分局於跨年晚會期間，特別結合北市刑大特勤中隊及新北市警局警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全，使所有民眾安心參與、快樂賦歸。

▲▼北市跨年晚會在即，北市警局結合950名警力維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市跨年晚會在即，北市警局結合950名警力維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，信義分局將於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面，築成嚴密的地面防護網，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網，將維安措施做到「上天下地無懈可擊」。

晚會期間信義分局將於主辦單位5處服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項，包含保安警力、北市警力，共計動員警力950人。

▲▼北市跨年晚會在即，北市警局結合950名警力維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市跨年晚會在即，北市警局動員特勤中隊、警犬隊加強偵蒐維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

另為免發生人群踩踏傷亡事故，信義分局將針對人潮易聚集區域（主舞台觀眾區、市民南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等）規劃「防踩踏小組」。

防踩踏小組於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線，如有發現推擠或跌倒情形，將立即派員至現場介入，避免傷亡擴大，並通報現場救護人員及時救援。

ET快訊
國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」
外送員「撒了更多謊」！博恩崩潰求助　演藝圈3明星聲援
北市警開車滑手機「還比不雅手勢」　下場慘了
快訊／國3墜落邊坡！　零件噴滿地駕駛慘死
怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」
挨轟造假！博恩喊冤「他給我看證件了阿」　網力挺：相信你是好人
咖啡「買1送1」！　超商跨年優惠快搶
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鑽石商圈車禍！休旅失控衝「黃金早市」　3人受傷　

跨年夜「估湧萬人」賞101煙火秀　950警力支援維安...警犬也出動了

國3南下159K大貨車衝破護欄「墜落邊坡」　零件噴滿地駕駛不治

警員開車滑手機「民眾全都錄」他回比不雅手勢　火速開罰2申誡

殘殺已婚牙醫情郎16刀　痴情北漂護理師判15年...還要再賠1753萬

搶當酒神！挑戰821秒喝8杯...女醉倒被扛回隔天斷氣　母崩潰提告

幫填教授問卷！內容竟是「脫衣隨我親」　猥褻清純寶友...渣男慘了

清潔員買「雞捲」掛機車把手被偷！　女賊認了...辯：婆婆就愛這味

快訊／台東行人穿越馬路遭撞飛！送醫搶救仍不治　女駕駛當場嚇傻

目睹妻陪鄰居上摩鐵　綠帽夫聯手岳父抓包車震現場

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

快訊／高雄鑽石商圈車禍！休旅失控衝「黃金早市」　3人受傷　

跨年夜「估湧萬人」賞101煙火秀　950警力支援維安...警犬也出動了

國3南下159K大貨車衝破護欄「墜落邊坡」　零件噴滿地駕駛不治

警員開車滑手機「民眾全都錄」他回比不雅手勢　火速開罰2申誡

殘殺已婚牙醫情郎16刀　痴情北漂護理師判15年...還要再賠1753萬

搶當酒神！挑戰821秒喝8杯...女醉倒被扛回隔天斷氣　母崩潰提告

幫填教授問卷！內容竟是「脫衣隨我親」　猥褻清純寶友...渣男慘了

清潔員買「雞捲」掛機車把手被偷！　女賊認了...辯：婆婆就愛這味

快訊／台東行人穿越馬路遭撞飛！送醫搶救仍不治　女駕駛當場嚇傻

目睹妻陪鄰居上摩鐵　綠帽夫聯手岳父抓包車震現場

迎接AB？台鋼獵鷹宣布3Q前以色列聯賽MVP葛瑞飛

台灣好行「金門大橋烈嶼線」開跑！公車價遊小金門　還有免費貢糖

1、5樓「價差100多萬」　他問怎選擇？內行曝關鍵：很多錢要花

星宇航空飛成田班機「引擎異常」！延誤逾2.5小時　229旅客受影響　

民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

路上驚見「好大隻狗狗」近看是寵物豬妹妹　牠穿短裙躺在地上

搭車抽紫南宮龍年錢母　台灣好行「財運最旺跑水求財線」元旦通車

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

綠營工讀生駕車撞人！　傅崐萁暫停競選活動1天...為傷婦集氣

我們愛高雄！橘色惡魔可愛全中文信曝光　感受溫暖「盼再去一次」

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

即／國五雪隧口8車連環撞！5人送醫

割頸案少年常進警局　乾妹網路叫囂惹公憤

牢友熟睡他襲臀猥褻　噁男下場曝

台中女三寶左轉切西瓜　2學童走斑馬線慘被撞噴

割喉案重創校園！校長集會向師生90度鞠躬

妻親嘴同事2次掰喝醉　夫見對話崩潰

黑衣人聚校門　警查證無關割頸案

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／台東行人穿越馬路遭撞飛！送醫搶救仍不治

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

更多熱門

相關新聞

水氣攪局！跨年到元旦「最濕」低溫探14度　追雪時間點出爐

水氣攪局！跨年到元旦「最濕」低溫探14度　追雪時間點出爐

南方水氣輸入台灣，今(30日)各地有降雨機會，明天還有一波東北季風增強，跨年天氣轉濕冷，氣象署預估這波水氣最濕的時間點落在跨年到元旦清晨，花東降雨不明顯，迎曙光機率高，雲縫中可見日出，跨年低溫下探14度，元旦清晨前3500公尺以上高山有機會降雪。

跨年北捷42小時不收班「加密班距」

跨年北捷42小時不收班「加密班距」

台北跨年晚會明登場　採3階段交管

台北跨年晚會明登場　採3階段交管

高雄跨年最奇風景曝！紙板海搶佔搖滾區

高雄跨年最奇風景曝！紙板海搶佔搖滾區

3波冷空氣！跨年夜變天轉濕冷　急凍12度時間出爐　

3波冷空氣！跨年夜變天轉濕冷　急凍12度時間出爐　

關鍵字：

北市跨年煙火

讀者迴響

熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

即／國五雪隧口8車連環撞！5人送醫

朴星雄奪最佳男主獎哽咽悼念李善均

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面