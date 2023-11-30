獨／國道上比YA竟遭攔！駕駛曝「警還做拔槍動作」：嚇到我了

記者劉人豪／台北報導

國道警方11日下午2時許，在國道1號北向21公里處內湖段發現張姓駕駛人疑似比出不雅姿勢，攔下盤查，結果張男自清稱他明明是比YA，怒轟國道警「好大官威」，並將過程PO上網路。張男接受《ETtoday新聞雲》電訪時說，當時是想要拍影片所以比YA，沒想到還沒開始錄國道警就來把他們攔下，且警員還做出疑似要拔槍的動作嚇到他，「弄得我很毛。」

▲張男在車內比YA，結果被國道警攔下說比不雅手勢。（圖／tiktok / sam_topdry提供）

畫面中可以看見，警員表示因比出不雅姿勢所以進行攔查，駕駛扯著嗓門怒吼「我比YA，我從頭到尾都這樣」，警員又提醒頭手不能伸出窗外，他們都有影像存證，駕駛直接拿著手機錄影下車對質，「我也有影像，我自己也是跑警政的，到底誰這麼了不起？」並且批評警員還做出手放在腰間槍上、疑似要拔槍的動作，「嚇到我了，太粗暴了。」

▲張男強調沒有比不雅手勢，頭手也沒有伸出窗外。（圖／tiktok / sam_topdry提供）

張男向《ETtoday新聞雲》指出，一開始國道警一共4台車把他攔下後，一名警員上前表示，他疑似有開窗將頭手伸出做出不雅姿勢，但他強調明明比的是YA，雙方爭執不下，旁邊一名身穿刑警背心的警員才出面處理，「他的態度就讓我比較安心。」

張男說明，當時會在車上比YA，是剛好正要錄影片，因為現在很多YouTuber都是在車上講話拍片，而太太正要錄的時候，窗戶才一打開，後面的警車就來了，「他就說窗戶關起來，手不要伸出來，我說我手沒有伸出來，他就說好你給我等著」，發生這樣的事情，在一旁的太太也很緊張。

▲張男將與警方說明的過程影片PO上網。（圖／tiktok / sam_topdry提供）

張男表示，一開始警員還擋在他前方，手扶著槍看似要做拔槍的動作，「他說你下車你下車，他這樣弄得我很毛」，張男不滿警員攔下後的態度過於粗暴，最終經釐清後警方有跟他道歉，也沒有做筆錄就離開了，他也希望年輕警員處理事情的態度別太激動，不然民眾很容易跟警察對立，「以後看到車隊經過我是不是要原地蹲下？」

▲張男表示最後警方道歉，沒有做筆錄就離開了。（圖／tiktok / sam_topdry提供）

國道警方回應，同仁於勤務中發現該車疑似搖下車窗將頭手伸出車外比手勢，基於行車安全考量，將其攔查到路肩盤查，並查證身分，經駕駛人說明情形，因違規事實不明確，大隊同仁即叮囑其注意安全後讓其離去。