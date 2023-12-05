不滿所長竟嗆聲「炸了派出所」　他PO網再罵「垃圾」被起訴

▲林園分局外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子因不滿林園分局中庄所陳姓所長曾經逮捕他，從去年10月份起，多次向分局督察組檢舉揚言要「炸了派出所」，更在臉書社團PO文罵陳姓所長是「垃圾所長」、「為了業績不要臉」，後來分局調查都沒有陳男所指控的情事，而陳姓所長也不忍了反告，檢察官在偵查後依誣告罪將陳男起訴。

檢方指出，陳男居住在中庄所的轄區，2020年間曾因找不到工作在台北向某立委服務處求助，案子轉介到中庄所後，陳姓所長出面幫忙，但也找不到陳男，於是將陳男列為失蹤人口協尋，陳男也因此曾被抓回警局，因此陳男對於所長的作法一直耿耿於懷。

去年10月份起，陳男多次向林園分局督察組檢舉，揚言「剩三天我就可能讓中庄所門口出事」、「一定去炸了中庄派出所」、「你不懲處陳XX我就動用私刑炸了中庄所」，更檢舉「陳XX曠職」。

過了幾天，陳男又在臉書社團「林園分局中庄派出所」上PO文，指陳姓所長是「垃圾所長」、「垃圾所長能幹出什麼好事」、「為了業績不要臉，胡搞瞎搞」。

後來分局督察組啟動調查，發現陳男檢舉的都不是事實，還給陳姓所長清白，陳姓所長也決定不姑息，對陳男提出誣告。

檢方偵查時，陳男否認相關犯行，也拒絕在筆錄上簽名，但檢察官根據相關事證，認定陳男犯行明確，偵結後依誣告最將他提起公訴。