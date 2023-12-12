台9線值勤險沒命！賓士男撞巡邏車認「睡著了」　警員嚇跳視角曝

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮秀林鄉台9線北上147公里處9日發生一起車禍，警員正在測速照相地點值勤時，突然1輛賓士直直衝撞停在路邊的警車，所幸當時車上無人，僅26歲陳姓駕駛與乘客女友受輕傷，陳男也坦承開車時不小心睡著，才會不慎釀禍。

▲台9線賓士駕駛竟開到睡著，失控衝撞路旁巡邏車。（圖／民眾提供，下同）



從警方密錄器的第一視角中，原本警員正在專注架設器具，瞬間卻出現1輛車大力猛撞警車，巨大撞擊聲讓警員嚇了一大跳，而駕駛也隨即摸著頭走下車，坦承剛剛不小心睡著，警員聽聞傻眼「你也太誇張！」

新城分局表示，此案發生在9日下午3時45分，當時2名警員在台9線147公里處執行測速取締勤務，陳男駕駛賓士由南往北行駛在內線，車身卻逐漸往右偏移，接著衝出馬路，衝撞停在路旁的巡邏車。

▲賓士駕駛摸著頭部下車，表示不小心睡著肇事。



所幸警員都站在車外未受傷，但陳男與女友有輕微擦挫傷，依交通事故處理程序完成蒐證及測繪，本案肇事因素初步研判為駕駛未注意車前狀況及疲勞駕駛所致，至其他肇事因素尚待警方釐清中，在此呼籲駕駛人行駛道路勿超速及疲勞駕駛，以維護自身與他人安全。

▼巡邏車左側車身嚴重凹損。（圖／記者王兆麟翻攝）

