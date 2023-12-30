展現親和力！盧秀燕陪黃健豪市場掃街　90度鞠躬拜票攤商喊凍蒜

▲▼盧秀燕早上陪黃健豪在東興市場徒步掃街1個小時，一一握手，90度鞠躬拜票，攤商們高喊凍蒜。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨最強母雞、台中市長盧秀燕30日上午8點半，帶著立委候選人黃健豪到東興市場徒步掃街1個小時，沿途受到攤商、消費者熱情歡迎，高喊凍蒜，盧一一向民眾握手、90度鞠躬，展現最大誠意，強力推薦，拜託大家支持黃健豪當選，才能配合市府預算和市民需求，爭取重大建設。

東興市場是北區、北屯區最大零售市場，盧秀燕上午8點半帶著黃健豪繞了市場一圈，逐一向攤商請託、拉票，由於市場內道路狹窄，人車爭道，盧還充當指揮，讓交通更順暢。

盧秀燕帶著黃健豪向攤商拜票還不夠，還在市場辦公室拿麥克風大聲放送，她說，她在北區長大，東興市場就是她的家，她擔任1屆省議員、6屆立委，都是靠大家幫忙。

她這次回來市場，是要向老闆、消費者拜票，這次立委選舉非常重要，拜託大家支持可以和北區、北屯區市民站在一起的黃健豪，她也預祝大家新年快樂，賺大錢。

黃健豪則說，選舉只剩14天，他依然採取穩紮穩打方式，呼籲選民1月13日要出門投票，給年輕人一個機會，讓他順利進入國會，翻轉國會，他一定配合市府爭取重大建設。