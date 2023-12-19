教授被系主任罵「沒種落跑烏龜」還差點被炒　他回嗆垃圾GG了

▲新北市某科技大學機械系溫姓教授不滿李姓系主任，竟當學生面前罵其「垃圾、不配當主任」甚至寄電子郵件傳給校長、副校長等人誣衊李。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某科技大學機械系溫姓教授與李姓系主任有嫌隙，溫竟當師生面前破口罵李「垃圾、不配當主任」，激進的他更寫電子郵件指李奸巧、弄權，喜歡灌水製作招生假象等文字內容，傳給校長、副校長及數名教職人員。李決定不再隱忍，決定提告。士林地院審結，依公然侮辱、散布文字誹謗等罪，應執行拘役90日，可易科罰金。

判決指出，溫為新北某私立科技大學機械系專任教授，2021年8月轉系至電機工程系，李從2020年8月起任機械系系主任，雙方素有嫌隙。

2021年2月20日下午，溫在機械系辦公室內，公然對李辱罵「垃圾」、「你不配當主任」等。同年7月22日上午，將「幾乎所有的系內會議都是自編自導的偽造之作，試想一即將帶領眾人滅系（昧於車輛是主流、專想搞機械製造）的主管，系上同仁當然不會專程到校開會，聽李廢話！」等不實內容的電子郵件寄給學校工程學院院務委員、機械系教職人員數人。

難消怒氣的溫，同年8月19日晚間再度寫電子郵件：「李的奸巧、弄權是全校有名…反觀李不正面積極經營系務，招生不力，卻喜歡灌水製作招生假象…虛偽造假之徒，不願與其為伍」等不實內容再傳給校長、副校長、工程學院院長、院務委員、機械系教職人員等人。李姓系主任不忍決定提告。

溫挨告後辯稱，是因為他遭李多次於工程學院內提起解聘的動議，並強令他做「不樂之捐」，甚至在LINE對話中表示他是「落跑烏龜」、「真是沒有種」等多次侮辱行為後，才以「你這樣的行為很垃圾，不可取」等言詞回擊，故認糾紛是李主動挑起，或自願參與爭論，他才基於遭污衊、詆毀時，予以語言回擊，符合人性自然反應，並不構成公然侮辱罪。

溫也稱，爭執地點非位在機械系辦公室內，而是在辦公室外的走道及封閉型系辦閱覽室，當時均無人在場，多名證人都是在辦公室內，距離爭吵地點有20公尺之遠，證人證稱有在現場聽見辱罵言語，並非事實。

李姓系主任說，當天溫從研究室衝過來，就指著他罵垃圾，當時感到很SHOCK，在學校教書30年，現場那麼多師生卻得受這種人格侮辱。

法官審酌溫主觀上認李姓系主任持續對其欺壓，素來相處不睦，又對於彼此間紛爭未選擇理性方式及正當管道解決，在公然狀態下以不雅言語辱罵，以傳送電子郵件方式詆毀李，且迄今否認犯行，未取得諒解，併考量自述博士畢業、現為電機工程系之教授等，依公然侮辱罪處拘役15日、又犯散布文字誹謗罪處拘役45日、又犯散布文字誹謗罪處拘役40日，應執行拘役90日，可易科罰金。