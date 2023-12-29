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以色列誤殺3人質　調查報告：士兵錯把求救當埋伏

▲▼ 以色列誤殺3名以色列人質。圖為人質留下的求救字句。（圖／路透）

▲以色列誤殺3名以色列人質。圖為人質留下的求救字句。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列3名人質舉白旗仍遭誤殺的事件令人震驚，以色列軍方28日公布調查報告稱，當時他們誤以為人質的呼救聲是哈瑪斯武裝分子所設下「引誘以軍士兵來發動伏擊」的詭計圈套，認定整起事件並無惡意，士兵們依據當時對事件的理解採取正確行動。

路透報導，以軍15日在加薩西傑亞區（Shejaiya）誤殺3名以色列人質，這3人分別是28歲的海姆（Yotam Haim）、25歲的埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）與26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz），他們躲在一棟建築物內，發現以軍身影之後走出建築物，其中一人甚至揮舞白旗，還有人用希伯來語呼救，但卻遭射殺身亡。

以軍表示，直到查驗遺體之後，才發現3名死者皆為以色列人質。

▲▼ 以色列誤殺3名以色列人質。圖為人質留下的求救字句。（圖／路透）

▲▼人質脫下衣服、其中一人甚至揮舞白旗，還有人用希伯來語呼救，但卻遭射殺。（圖／路透、翻攝自X）

依據以軍28日公布的調查報告，在激烈交火期間，並無情資顯示有以色列人質被關在事發的建築物中，人質的呼救聲遭到誤判，當時現場的以軍認為這是哈瑪斯企圖引誘埋伏的圈套。這份調查報告取得的結論是，整起事件當中不存在惡意，當時現場士兵是依據當時對事件的理解採取正確行動。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）強調遵守標準程序的重要性，在沒有立即威脅、識別到對方並非明顯敵人的情況下，若有機會應該要在開火之前進行片刻確認，以軍未能在這起事件中營救人質，「整個指揮系統都負有責任，對這樣的結果感到遺憾，與3名人質的家屬一樣悲痛。」

以色列如今面臨達成協議讓人質獲釋的壓力越來越大，目前還有上百名人質被關押在加薩地區。就在11月停火期間，約有110名婦女、孩童、外籍人士被釋放，作為交換，以色列釋放監獄中關押的巴勒斯坦女性與青少年囚犯。

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