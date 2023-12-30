怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

▲侯友宜情緒激動召開記者會，駁斥民進黨不實攻擊。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨近日除了針對國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑追打外，還質疑侯妻有計劃性收購新莊的地。為此侯友宜今（30）日上午召開記者會，表情嚴肅沉痛的說，「是可忍孰不可忍，我是人家的丈夫、也是孩子的爸爸」，開記者會是因為他太太與孩子再三被污衊、非常惡質，「我如果不站出來，永遠對不起太太與女兒」。並痛斥民進黨不要再做不實的看板來抹黑他。

今天侯友宜親上火線召開記者會，一改平常性格，侯今天神情凝重、情緒激動，講到對不起妻小時刻，眼眶也疑似泛淚。侯友宜說，他是基層刑警出來，很對不起家庭，常常出門後一兩個禮拜無法回家，所有事都是他太太照顧，他以前抓重大犯罪，常常擔心母子會因此受到危害，因此孩子聯絡簿永遠沒爸爸的簽名，太太也沒常常出現，這是他早期生活。

侯友宜表示，太太與孩子都非常疼惜他，知道爸爸一輩子為國家做事情，他們都低調沉默，選舉都說「爸爸我幫你加油」、「老公要我幫什麼忙？」他們都在背後支持他，但他不願意妻女在外露臉，因為他一生逮捕太多重大刑犯，過往還曾接到恐嚇電話，對方知道太太幾點在菜市場、孩子在哪一班級。侯面容無奈表示，他都沒跟妻小說，還告訴他們說，自己好好走去學校。

侯友宜情緒激動表示，但民進黨這次選舉為了賴清德萬里老家，把2018年選舉時追打的東西又拿出來抹黑，五年前他就說得很清楚，「你居然變本加厲，黨中央還下令黨政總動員，言論更惡質」。侯友宜情緒高昂說，凱旋苑他說好幾次，已經要捐出去做青年住宅，「你竟然下令抹黑作不實看板」，看板還是黨中央下令的，「這是什麼選舉？這叫選舉嗎？用到這個『垃圾步』，解釋過的東西說得這麼清楚，我也作公益了，你們呢？你們很可惡！」。

侯友宜再說，他這幾天心情真的很不好，看到綠營竟然抹黑攻擊他太太孩子說在新莊炒地皮，凱旋苑與新莊都是岳父母給太太繼承的，女兒也是太太贈予，「只是繼承，他們犯什麼法犯什麼錯？」。

「民國81年我唯一的兒子走了，岳母很傷心，跟我說唯一孫子給你顧到壞去，你每天出去跟人拚，啥時中槍也不知，如果你不見，我女兒孫子怎麼辦？他們說，『我孫與女兒自己顧，你自己去拚』，他們會做打算」。侯友宜說，他聽了很難過，「我再問民進黨一次，我女兒太太犯什麼法？做錯什麼？你跟我說，為了選舉用這惡毒手段、毀人名節，民進黨真的沒血沒淚，連無辜某仔都罵，你有某仔嗎？發動攻擊的人你們有某仔嗎？給我們糟蹋、找我們某仔出氣，這算什麼東西？」。

侯友宜怒轟，「我再說一次，民進黨有本事對我，不要對我某仔，那是我一輩子的家人，他們沒做錯事情，你們出來好好講，我做錯一定道歉，我沒做錯就會堅持，你們不能用選舉污衊，倘若你們自己的某仔母這樣對待，你們會怎麼想！」。

侯友宜停頓一會，深呼吸表示，未來敢用這種手段抹黑他及妻小，他除了好好面對以外，一定會提告，「我一定提告」，民進黨鋪天蓋地掌握媒體、網路與黨政機器，他是公務員出身，這次選舉沒民進黨有資源，但他們的資源竟用在污辱別人的妻女，「我要看司法怎麼處理，民進黨常說不要浪費司法資源，當你們被人糟蹋時再來說這句話！」。

侯友宜最後也喊話，「我是人家的爸爸與丈夫，有本事你們這些民進黨衝著我來，我絕對不閃，一輩子遇到那麼多事，我看不起你們」。語畢後侯友宜面容通紅，情緒依然激動。

隨後面對媒體問到，今天在辯論會前開記者會，是否擔心該議題會在辯論被會上被拿出來攻擊？侯友宜說，大家想太多，這議題跟辯論無關，今天開記者會主要是他一再容忍，網路上鋪天蓋地，他都忍，但寫那什麼話，根本意圖使人不當選，民進黨還大辣辣下令，他要出錢掛看板，「我不是生氣，我是很沉痛」。

媒體再追問，辯論會是否會主攻賴清德老家社會安全網貪腐？只見此時侯友宜面色凝重，「我現在都不想談辯論的事情，我覺得這比我辯論還重要」，選舉都是一時，毀人名節是一輩子，我真的忍不下去，才會開這會，這也是昨天晚上越想越對不起，我不知道回家怎麼對我太太說，我太太看我被罵的新聞，他知道她們母女心情，所以今天出來不是談辯論，是告訴大家寫的都不對」。

