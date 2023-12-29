國三生遭割頸亡！同學追思「希望你來生能更好」…句句都鼻酸

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，25日持彈簧刀割喉別班男同學，男同學緊急送醫後於26日晚間宣告不治。校方第一時間輔導班上30名學生。今29日校方展開全校追思，在高中部、國中部布置追思小站祝福小天使，許多同學寫下追思文「願你忘記生前的不好，擁有一個嶄新快樂的生活」句句都惹人鼻酸。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室。女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向同校的「乾哥哥」哭訴。

乾哥哥持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸於26日晚間宣告不治。

學校今29日舉行集會向學生說明、輔導，同時設置追思小站，校內氣氛一片低迷，學生在追思小站上獻上鮮花、自己折的紙鶴，校方表示學生所摺的紙鶴及留言卡，將轉交家屬表達學生思念之情。

學生在卡片上寫下，「雖然不認識你，對於這件事非常遺憾，願你當一位快樂天使，忘記生前所有的不好，擁有一個嶄新快樂的生活」、「很不捨你這樣走了，沒辦法為你做什麼只能這樣幫你祈願，希望你來生能更好」、「聽到這消息，心理不知為何有點酸，沒事了不痛了，在天堂當一位自由自在的小天使吧！」、「當時的你很害怕吧，在學校竟發生這種事，在那裏也要開心喔！」追思文句句令人鼻酸。