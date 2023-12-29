　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割頸亡！同學追思「希望你來生能更好」…句句都鼻酸

▲▼ 洋蔥 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，25日持彈簧刀割喉別班男同學，男同學緊急送醫後於26日晚間宣告不治。校方第一時間輔導班上30名學生。今29日校方展開全校追思，在高中部、國中部布置追思小站祝福小天使，許多同學寫下追思文「願你忘記生前的不好，擁有一個嶄新快樂的生活」句句都惹人鼻酸。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，並要求對方離開教室。女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向同校的「乾哥哥」哭訴。

乾哥哥持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸於26日晚間宣告不治。

學校今29日舉行集會向學生說明、輔導，同時設置追思小站，校內氣氛一片低迷，學生在追思小站上獻上鮮花、自己折的紙鶴，校方表示學生所摺的紙鶴及留言卡，將轉交家屬表達學生思念之情。

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

學生在卡片上寫下，「雖然不認識你，對於這件事非常遺憾，願你當一位快樂天使，忘記生前所有的不好，擁有一個嶄新快樂的生活」、「很不捨你這樣走了，沒辦法為你做什麼只能這樣幫你祈願，希望你來生能更好」、「聽到這消息，心理不知為何有點酸，沒事了不痛了，在天堂當一位自由自在的小天使吧！」、「當時的你很害怕吧，在學校竟發生這種事，在那裏也要開心喔！」追思文句句令人鼻酸。

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕
熱門吃到飽餐廳排行出爐！饗食天堂只排第二
快訊／吳怡霈在台登記結婚！帶老公AKIRA簽字
SBS演技／李善均驟逝「眾星全身黑走紅毯」
快訊／大翻車！軍方證實退役外送員「不是飛行員」　真實身分曝
快訊／陸新任國防部長出爐！
連假變天時程曝！　跨年夜、元旦晨低溫14度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北25歲女駕駛自撞平交道旁石墩　180度翻車送醫

新竹也傳介選！檢大規模傳訊25村里長、地方仕紳　2人獲交保

國三生遭割頸亡！同學追思「希望你來生能更好」…句句都鼻酸

百合、滿天星擺火場哀悼殉職勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長

60歲貴婦包養男模！性愛契約「1周5次」　他月入60萬卻翻臉了

銀行內鬼助詐團洗錢逾4700萬　首波女行員等6人一審出爐

快訊／淡水禮萊廣場前驚傳女子浮水面！　無呼吸心跳送醫急救

到任半年「請假142天」　獲調查局長肯定的打詐中心主任換人了

天雨路滑！重機騎士台11線芭崎段自摔亡　1天前海巡男同路段喪命

看不順眼！武術團車站前70人大火拚　他遭「折疊刀」狂刺濺血亡

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

快訊／新北25歲女駕駛自撞平交道旁石墩　180度翻車送醫

新竹也傳介選！檢大規模傳訊25村里長、地方仕紳　2人獲交保

國三生遭割頸亡！同學追思「希望你來生能更好」…句句都鼻酸

百合、滿天星擺火場哀悼殉職勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長

60歲貴婦包養男模！性愛契約「1周5次」　他月入60萬卻翻臉了

銀行內鬼助詐團洗錢逾4700萬　首波女行員等6人一審出爐

快訊／淡水禮萊廣場前驚傳女子浮水面！　無呼吸心跳送醫急救

到任半年「請假142天」　獲調查局長肯定的打詐中心主任換人了

天雨路滑！重機騎士台11線芭崎段自摔亡　1天前海巡男同路段喪命

看不順眼！武術團車站前70人大火拚　他遭「折疊刀」狂刺濺血亡

【廣編】ESIMKOREA.NET「eSIM卡」　讓旅客訪韓旅遊時網路漫遊更便利

雙通道內視鏡微創手術　解決脊椎不穩定+神經壓迫

流感季節國泰航空已有逾55航班取消　台港線今日取消1班

迪麗熱巴想賣斷「歪嘴表情包」！被開價67萬　秒拒絕：你留著吧

嘉義鹿草鄉全額補助腸病毒疫苗　最多3劑1萬2900「鄉公所買單」

幕後／小黨保衛戰！時力勤打藍綠白弊案　拼「坐二望三」還差臨門一腳

快訊／新北25歲女駕駛自撞平交道旁石墩　180度翻車送醫

綠電交易平台、高銀合作MOU　高市府見證力推再生能源

台南南鯤鯓代天府廟第3屆董監事就職　陳浚鎰當選董事長

MBC演技／台灣洗頭獲得靈感！朴娜勑超浮誇「孔雀開屏」禮服登場

柴被蕭敬騰抱又親親❤　粉絲：好想當狗喔～

社會熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

20歲男大生冒充調查官　返國中母校演講10場

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

男遭女騎士當街鐵棍暴打　原因曝光超傻眼

車站前武術團70人大火拚　他遭折疊刀刺死

曾力主學校禁查學生書包！范雲臉書遭洗版

割頸案惹民怨　導演：人民氣到不怕罰

更多熱門

相關新聞

台南永康就業中心感謝卡日送祝福

台南永康就業中心感謝卡日送祝福

2023年即將結束，感謝健康平安度過今年的自己，也不要忘記感謝身邊重要的人事物，12月28是感謝卡日，勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於當日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物，數量有限，送完為止。

心靈轉運五大法則　重拾內心力量

心靈轉運五大法則　重拾內心力量

黃偉哲為50對新人送上祝福與好禮

黃偉哲為50對新人送上祝福與好禮

「我的棉被破了」4歲女童許願盼小天使幫圓夢

「我的棉被破了」4歲女童許願盼小天使幫圓夢

花蓮「生命線」45周年　徐榛蔚現身祝福

花蓮「生命線」45周年　徐榛蔚現身祝福

關鍵字：

追思小站祝福小天使

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

2024年上半年財運排行！

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

14歲長子悲痛「捧李善均遺照」　6人抬棺…田慧振含淚搭上靈車

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面