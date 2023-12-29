女帶6寶與男友「寄生娘家」　媽忍1年爆氣趕他們出家門

▲國外一名女子忍痛把女兒一家趕出門。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

得寸進尺。國外一名阿嬤去年接納「被趕出門」的女兒一家共8人，並與丈夫決定免除女兒全家的租金，好讓他們能存錢買房搬家，怎料女兒與準女婿竟不知長進，還在聖誕節前夕宣布懷上第7寶，氣得兩老把女兒、準女婿與孫子女們全趕出家門。

阿嬤在網路論壇「Reddit」發文表示，自己今年45歲，女兒27歲並有6個11月到10歲大的孩子，但擔任廚師的準女婿與打工的女兒1年半前被別人趕出門後，就一直寄生在她家，還不斷要兩老幫忙支付電話費，而他們也基於讓女兒早點存錢搬走想法，沒向女兒與其男友收租金。

沒想到事與願違，女兒一家不僅沒存到錢，每天幫忙照顧6個小孩的生活更讓他們心力交瘁，不滿持續累積，並在聖誕節前夕爆發。阿嬤表示，女兒當時很興奮說懷上第7胎，但她聽了卻嚇得要死，轉頭發現老公也是一臉錯愕，兩人沒過幾天就決定下達逐客令。

阿嬤坦言，做這個決定十分痛苦，女兒也一邊哭一邊說她很自私，但她還是堅持立場，並搬出「就算妳去找法院，法官也只會給妳們30天時間」。如今，女兒仍在臉書發文求租屋，寫下「我懷孕了但無處可去，我的家人完全不在乎我」。

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