老公躲廁所「30分鐘偷情」　正宮狂聞1味道崩潰：更興奮刺激？

▲老公躲廁所偷情，屎味狂飄出來，讓正宮氣到不行。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有女網友抱怨，老公一進浴室「洗2小時不出來」，引發人妻群爆共鳴。最近一名人妻也抱怨，老公蹲廁所就是30分鐘起跳，而真相綠炸了，竟是與小三「隔空偷情」，最讓原PO氣暈的是，屎味瀰漫整個房子，「想拜託小三...我老公躲在廁所，跟妳傳肉麻訊息的時候，幫忙叫他按一下馬桶沖水。」

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，老公一進廁所就是30分鐘起跳，「滑手機滑到忘我」，原來是與小三隔空偷情，更讓原PO忍無可忍的是，老公「拉完屎不沖水，坐在馬桶上...屎味從衛浴間，經過走道，一路蔓延到主臥室、書房！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO也向小三隔空大喊，「我老公躲在廁所，跟妳傳肉麻訊息的時候，幫忙叫他按一下馬桶沖水。」

原PO也忍不住譏諷，別人是肉麻當有趣，「但是沒聽過『屎臭當肉麻』的...是不是聞著那個『屎味』跟妳傳肉麻訊息偷情，更加興奮刺激有感？」

底下網友紛紛看傻回應，「24小時手機不離手，頻繁去廁所，甚至一待就是30分鐘起跳，原來他們招數都一樣啊」、「妳真幽默，但小三在這嗎？妳這樣她看得到嗎」、「我現在進廁所都先按一下沖水才開馬桶蓋，以免看到老公的屎」、「是不是男人都是這樣，以為躲廁所就不會被發現」。也有人妻笑虧，「生孩子後，很多爸爸都喜歡待廁所」。