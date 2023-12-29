國教署連續6年推動「優孝」教育　181件作品傳遞孝道精神

▲孝道教育優良作品頒獎典禮在高師大活動中心舉行。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

教育部國教署孝道教育資源中心連續6年舉辦孝道教育優良作品競賽，致力推動孝道實踐，運用多元方式喚醒大眾感知、扎根校園，今年有全國971件作品參賽作品，最後有181件作品脫穎而出獲選優良作品，主辦單位希望能推廣孝道入校課程，更期盼有越來越多認同孝道的夥伴，一起推動孝道。

「112 年度孝道教育優良作品頒獎典禮」在高師大活動中心二樓演藝廳舉行，開幕典禮上由長官及貴賓共同啟動「I優孝」為活動揭開序幕，藉由觸碰象徵孝順的「愛心」，以智慧科技呈現不斷湧出的小愛心匯集而成大愛心，代表集結每一份孝順的心而成以愛為本的社會。

▲孝道教育優良作品在高師大活動中心展出。（圖／記者陳宏瑞攝）

主辦單位孝道教育資源中心表示，孝道教育優良作品競賽已備受全國各級學生關注，參賽者遍布全台22個縣市，今年度頒獎典禮更是有181件得獎作品於眾多參賽作品中脫穎而出，顯見用心耕耘於孝道精神傳遞的成效逐漸擴大。

今年的競賽共分為5大項目，內容涵蓋：弘揚孝道繪畫比賽、弘揚孝道漫畫比賽、孝道故事徵文比賽、Ü 好創意短片比賽、Ü 好攝影徵件比賽。

▲孝道教育優良作品在高師大活動中心展出。（圖／記者陳宏瑞攝）

其中孝道故事徵文比賽高中組獲特優為臺北市立第一女子高級中學的李尚芸同學，作品名稱為「一件紅洋裝」，以一件姑姑的紅洋裝串起三代情，展現無比細膩、體貼的孝思與孝行，適切彰顯孝道主題；弘揚孝道漫畫比賽國中組獲特優為臺南市興國高級中學（國中部）王瀅絜同學，作品理念傳達：行孝，是人生中不可或缺的品德，透過漫畫呼籲觀眾「一起行孝吧！」。

主辦單位也在頒獎典禮外，同步展出得獎作品，琳瑯滿目多元的作品吸引不少人駐足參觀，希望在莘莘學子的心中種下一顆「孝的種子」，重塑現今的普世價值，創造人倫敦厚的美善社會。