花蓮鯉魚潭公廁展出名家作品　縱谷美景盡收眼底

▲縱管處在鯉魚潭遊客中心及周邊3座公廁辦理「慢速風景～花東攝影札記」攝影展。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

觀光署花東縱谷國家風景區管理處連續3年推動「公廁服務品質提升計畫」有成，所轄「鯉魚潭潭北親水公園公廁」及「羅山遊客中心公廁」分別於民111及112年榮獲環境部全國績優公廁肯定。為持續精進公廁環境，縱管處於9日起至明年9月30日止，在鯉魚潭遊客中心及周邊3座公廁辦理「慢速風景～花東攝影札記」攝影展，讓攝影藝術走入生活，讓旅客在不經意間與攝影作品不期而遇，進而開啟另一段美好的花東旅程。

▲精選6位斜槓攝影師作品，選片範圍擴大至花蓮與台東二縣辦聯展。

縱管處處長郭振陵出席攝影展開幕活動時表示，風景區公共廁所硬體設施提升、設計美學、無障礙環境、親子及性別友善等服務完善、現場清潔管理作業流程優化等是無止盡的追求，在「112年公廁服務品質提升計畫」中，除加強清潔與現場管理培訓外，並辦理公廁績優人員選拔，鼓勵第一線辛苦的勞務人員外。更以觀光署揭櫫「用心在地∞榮耀台灣」為願景，特別邀請6位長期拍攝花東地區影像的斜槓攝影師聯展，並將作品選片範圍擴大至花蓮與台東二縣，涵蓋花東縱谷國家風景區、東部海岸國家風景區、太魯閣國家公園與大農大富平地森林園區等據點，盼藉由攝影作品引導，鼓勵遊客延伸探訪花東觀光圈各景點，以慢速旅行拉長天數、提高重遊率並擴大地方觀光效益。

策展人由吳碩文及Osay Ongo萬星辰擔任，6位參展攝影師包括羅正傑、蕭齊駿、潘勇光、彭柏璋、沈瑞筠及吳碩文，且經由設計師高韻涵特別選用攝影師羅正傑的《東里稻田彩繪》作品作為展覽主視覺。

郭振陵並說明該作品內容來自2020年脊梁山脈旅遊年，由縱管處邀請藝術家優席夫設計《來自山的禮物》之彩稻公共藝術作品，以大山、大河及大太陽欣欣向榮的生命力景象，鼓勵大家擁抱山林、愛惜如母親般的山脈。

另外，此次攝影展也有多幅花東壯闊山海景觀的作品，就如參展攝影師蕭齊駿之《追火車》作品，則是在臺東鹿野中興崗哨拍攝，縱管處這個新興據點也在12月1日甫獲得「112年工程環境與美化獎-工程美化與景觀類」佳作獎肯定，歡迎攝影愛好者到花蓮鯉魚潭看展後，可以隨著攝影師的說明提示，上山下海去挑戰拍攝這些有趣的「慢速風景」。

