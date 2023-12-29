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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸G60衛星數位工廠投產　產能最高可達300顆

▲▼ G60衛星數字工廠。（圖／央視新聞）

▲ G60衛星數位工廠。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

位於大陸上海的「G60衛星數字（數位）工廠」28日正式投產，產能最大可達約300顆，大陸首顆商業衛星也在當天送交製造。

據《央視新聞》報導，該衛星智慧工廠依託柔性生產、數位化智慧化等技術，目前衛星年產能最大可達約300顆，具備平板構型衛星設計、衛星堆疊分離技術、低成本大功率能源獲取技術等多項核心技術優勢。

當天下線（在工業生產領域指的是產品完成生產線組裝製造的過程）的首顆衛星，是G60衛星數字工廠自研新一代平板構型衛星，可滿足一箭多星堆疊發射需求，將搭載高吞吐量、高可靠性、低延遲衛星載荷，可為全球不同用戶提供寬頻接入通訊服務。

▲▼ G60衛星數字工廠。（圖／央視新聞）

▲工廠內部。（圖／央視新聞）

據悉，G60衛星數位工廠位於上海市松江區「G60衛星互聯網產業基地」，是大陸國內首個衛星網際網路產業集群載體。上海將以此為基礎，打造大陸國內首個創新研發、生產製造、應用落地為一體的衛星網際網路產業集群，形成具有國際國內引領效應的「天地一體、萬物互聯」衛星產業標桿示範基地。

根據此前頒布的《上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃（2023—2025年）》，到2025年上海將形成年產50發商業火箭、600顆商業衛星的批量化製造能力，以打造「上海星」「上海箭」為目標，提供衛星研制、運載發射、在軌交付與管理鏈式服務模式。

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