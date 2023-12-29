8里長赴陸「接受落地招待」觸反滲透法　台中檢調約談37人

▲台中傳出有多名里長涉「落地招待」遭檢方約談搜索，檢方證實正在調查中。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市傳出有多名里長涉嫌接受大陸「落地招待」，台中地檢署證實，近日傳喚北區、西屯區、旅行社等37人到案說明，查出黃姓旅行社長安排張姓里長等人赴陸旅遊，檢察官複訊後認張等8名里長涉犯反滲透法、總統副總統選罷法，其中6人分別以3萬元至10萬元不等金額交保，另2人諭知限制住居。

台中地檢署指出，昨（28）日指揮台中市刑大、調查處、中機站、移民署專勤隊等單位，搜索相關處所及相關人員之通訊電磁紀錄共12 處，並通知北區、西屯區相關里長、旅行社人員及里民等共37 人到案進行調查與釐清。

檢方調查，現為台灣觀光旅遊聯盟總會顧問，以及廈門市集美區政協委員的黃姓旅行社負責人（現滯留大陸未歸），指示張姓旅行社員工安排8名里長赴陸旅遊。

張等8名里長經黃接洽，受廈門市台辦辦公室邀請，透過該旅行社，以每人7500元遠低於市價的團費，分別在今年10月底、11月初、12月間，前往廈門市集美區，以「兩岸社區交流座談名義」接受落地招待，對方則要求在總統選舉中支持特定候選人。

檢方認張等8人及旅行社張姓員工，涉犯反滲透法第7 條、總統副總統選舉罷免法第 86 條第 1 項、公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項，分別諭知張姓員工及6名里長，以3萬元至10萬元交保；另2名里長則限制住居。

某里長私下透露，10月底他們一行約20人前往廈門旅遊，行程大約是購物、觀光、文化交流，昨日遭檢方搜索，稱他涉犯反滲透法，被查扣手機、也被帶回調查站。里長說，「我只是去旅遊，對詳情並不知，卻說是觸犯反滲透法」。