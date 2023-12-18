他回宿舍驚見「室友正在DIY」　對視後嚇壞關門！網笑：畫面感十足

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果和室友住在宿舍，應該要小心不要影響到對方的生活。一名網友透露，近日上課到比較晚，想說買晚餐回宿舍吃，未料一回去就撞見正在DIY的室友，讓他當場傻眼，對視後急忙把門關上。文章曝光後掀起討論，網友紛紛笑說「男生懂的都懂」、「這很正常啦，之後溝通一下就好」。

原PO在Dcard發文表示，近日上課到比較晚，買完晚餐就想說要回宿舍吃，沒想到一開門就發現室友正在DIY，他當場嚇傻。不過對方戴著耳機，絲毫沒有發現他已經回來了，還沉浸在自己的個人世界裡，直到一段時間後，才發現他站在門口，2人對視好幾秒，他只好默默把門關上，不禁直呼「真的好悔恨啊，早知道就在外面吃完再回來了」。

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文章曝光後，網友紛紛表示「他的陰影比較大吧」、「大家都是男生，看破不說破」、「這就是為何多數大學生想在外租屋的原因」、「你就走進去做自己的事就好，打飛機那麼正常的事」、「有什麼好驚訝的嗎？講得好像你都不會打手槍，我覺得如果沒有衛生問題的話沒關係」、「沒事，這事情能拿出來被嘴一輩子」、「天啊！畫面感十足」。

也有人分享，「以前跟室友住在一起，彼此都有默契互相吿知今天幾點回來（彼此就懂了）」、「我之前跟室友住，都會先跟確認好對方回家的時間，給你們參考一下，畢竟這種事感覺之後還會發生」。