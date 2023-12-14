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室友廁所DIY不清「留2坨白色液體」！他快吐出來：嘉明味超重

廁所,馬桶,浴室,上廁所。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO在廁所地上發現室友體液。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會找室友一起合租，不過若是對方衛生習慣太差，可就讓人傷腦筋了！一名網友透露，最近去宿舍的廁所，看到地上有不明的白色液體，結果走近一看，才發現是室友DIY後留下的體液，讓他當場崩潰，直呼「快吐了！」文章曝光後，網友直呼「是在暗示你？」「太噁了啦！」

原PO在Dcard發文怒吼「啊啊啊啊啊啊啊！」原來是因為室友剛用完宿舍廁所，他接著走進去，發現地上竟然有對方的精液，看起來還是新鮮的，總共有2坨，不禁氣得抱怨「室友在廁所DIY完都不清」，且當時他剛吃完飯，看到這幕忍不住崩潰直呼「我快要吐了！」

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▲男子脫光尾隨女子自慰打手槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO抱怨室友清槍後都不清理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後笑說，「他可能在暗示你」、「以其人之道還治其人之身，方法很多種 」、「沒圖沒真相，此風不可長」、「你是不是喜歡人家」、「用衛生紙清起來放他桌上」、「年輕人真會玩」、「拿他的牙刷用起來」、「還好我沒室友這種東西」、「沒事啦，大一的時候室友射在馬桶蓋上，我沒看到直接坐上去」。

也有網友建議，「拍照傳給他~請他DIY完要清理，不要造成別人的負擔」、「認真回啦，如果真的很在意，可以貼個公告，提醒對方如果要DIY就要清乾淨，不要造成別人困擾」、「都是男生可以直接說吧，就正常的語氣說」；還有網友猜測，可能只是沐浴乳，不過原PO透露，地上的不是沐浴乳，因為自己有聞到「嘉明味」，且味道還很重。

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