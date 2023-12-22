　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO會帶女友回家。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，大一強制住宿，與同寢室的室友熟識，大二便決定搬出去一起住，找了一間家庭式兩房一廳的房子合租，後來交了女友，也帶回家讓室友認識，女友偶爾會來過夜，有天兩人濃情密意要來一場大戰時，他突然聽到房門震動一聲，發現不對勁，透過監視器畫面，看到令他震驚的一幕。

原PO在Dcard發文，「合租室友貼著門偷聽」，因為大一同寢室而認識室友，大二合租家庭式房子，交了女友後帶回家讓室友認識，室友也同意他帶女友回來過夜，他稱讚對方是好室友，會主動倒垃圾做家事，生病時也會給予照顧，「我認為是非常知心的好友」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，每次與女友在房間都會控制音量，避免吵到室友，然而，某次要壞壞時，突然聽到木頭房間門震動了一聲，女友沒有發現，但機靈的他立刻連上客廳的寵物監視器，「看到我的室友耳朵貼著我的房門，一手伸在褲內進行活塞運動」。

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲室友躲在門外偷聽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO將整段畫面錄下，但他沒有告訴女友，「女友屬於火爆型，一定會當面對質鬧翻，請問我到底該如何攤牌才不會讓對方太難看，另外這種事情，如果對方說願意改並道歉，是應該要原諒的嗎？想請問各位遇到會怎麼做？」

貼文一出，掀起網友討論，「時間怎麼這麼剛好，你們要親熱，他已經在門口準備了，隔音可能真的不好，所以他能偷聽，不然就是你房間也被監視著，小心外流，浴室也注意一下」、「潘朵拉寶盒不應該打開的」、「好可怕，那你還是別帶女友回住宿好了」、「一般人不會偷聽然後打手槍吧，超怪，要打自己回房間打」。

▶▶▶▶▶【ETtoday學習雲】開課了！◀◀◀◀◀

入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

成為百萬網紅美拍達人
社交必學撩心術享受性愛練了再上

課程

ET快訊
太冷！攤商胸痛倒地猝死　家人悲喊：他沒心臟病史
TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分
韓男歌手爆「偷拍18女私密片」！　4身分線索曝光
Joeman買特斯拉「1功能在台灣有啥屁用」　4個月後才用服
《紅白》卡司預告驚見大咖女團！　粉絲暴動
赴日注意！　日本入境手續變了
班導猥褻強摸高中女生！　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

陸夫妻街頭爆衝突引圍觀　路人合唱《後來》幫解圍

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

台新銀行「您的一票、決定愛的力量」　台東再創12家團體全上榜佳績

二哈爸基因太猛！跟拉拉生出「一窩憨萌小奶狗」　長大後徹底崩壞

盤點秋田「5大特選必吃」！百年烏龍麵超美味、秋田牛入口秒融化

藝術魂上身！美短「畫出一條屎路」　奔放構圖驚呆萬人：太有才

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

謝承均曝新歡「19年前就認識」！　曬合照引「前女友」吃味留言

i蘋果特賣會2小時完售！ iPhone 14下殺4折、舊機三千有找

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

更多熱門

相關新聞

主管小她10歲！她被糾正「待3周怒離職」

主管小她10歲！她被糾正「待3周怒離職」

會在意主管年紀比自己年輕嗎？一名女網友表示，待業很久終於找到工作，不過進公司後發現，主管居然比自己小十幾歲，僅24歲就當上經理，而且工作經驗只有2年，他做3周後決定離職，沒辦法接受主管年紀比自己小，直呼「扯耶！」貼文一出，網友看到都傻眼，直說「妳才比較扯吧！」

換eSIM虛擬卡「4好處」曝　適合1類人

換eSIM虛擬卡「4好處」曝　適合1類人

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人羨煞

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人羨煞

機車騎士「最慘七連莊」狂噴8400！兩派戰翻了

機車騎士「最慘七連莊」狂噴8400！兩派戰翻了

Cheap不告男網友了　他說一場誤會　

Cheap不告男網友了　他說一場誤會　

關鍵字：

室友偷聽合租網友濃情

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面