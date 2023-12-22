與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

▲原PO會帶女友回家。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，大一強制住宿，與同寢室的室友熟識，大二便決定搬出去一起住，找了一間家庭式兩房一廳的房子合租，後來交了女友，也帶回家讓室友認識，女友偶爾會來過夜，有天兩人濃情密意要來一場大戰時，他突然聽到房門震動一聲，發現不對勁，透過監視器畫面，看到令他震驚的一幕。

原PO在Dcard發文，「合租室友貼著門偷聽」，因為大一同寢室而認識室友，大二合租家庭式房子，交了女友後帶回家讓室友認識，室友也同意他帶女友回來過夜，他稱讚對方是好室友，會主動倒垃圾做家事，生病時也會給予照顧，「我認為是非常知心的好友」。

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原PO坦言，每次與女友在房間都會控制音量，避免吵到室友，然而，某次要壞壞時，突然聽到木頭房間門震動了一聲，女友沒有發現，但機靈的他立刻連上客廳的寵物監視器，「看到我的室友耳朵貼著我的房門，一手伸在褲內進行活塞運動」。

▲室友躲在門外偷聽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO將整段畫面錄下，但他沒有告訴女友，「女友屬於火爆型，一定會當面對質鬧翻，請問我到底該如何攤牌才不會讓對方太難看，另外這種事情，如果對方說願意改並道歉，是應該要原諒的嗎？想請問各位遇到會怎麼做？」

貼文一出，掀起網友討論，「時間怎麼這麼剛好，你們要親熱，他已經在門口準備了，隔音可能真的不好，所以他能偷聽，不然就是你房間也被監視著，小心外流，浴室也注意一下」、「潘朵拉寶盒不應該打開的」、「好可怕，那你還是別帶女友回住宿好了」、「一般人不會偷聽然後打手槍吧，超怪，要打自己回房間打」。