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社會 社會焦點 保障人權

新北3警大賺死人錢！收賄當殯葬業內應助搶業績　2調離1離職

▲新北市2名警員，利用職務之便將死亡案件透漏給殯葬業者，目前調職調查。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市2名警員，利用職務之便將死亡案件洩漏給殯葬業者，目前調職調查。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市2名警員涉嫌將死亡案件，洩漏給予殯葬業者，並於其中收賄。新北市警察局接獲檢舉，報請新北地檢署指揮偵辦，發現樹林分局、新北市警察局2名警員涉有重嫌。經複訊，分別以10萬、5萬元交保，新北市警察局已先2人調離現職，並待偵審結果再行議處，另名涉案已離職警員則坦承收賄。

據了解，任職於新北市警察局勤務中心許姓、邱姓警員，以及樹林分局勤務中心陳姓警員，利用職務之便，將接獲死亡案件消息，洩漏給特定殯葬業者，並於每個月收取數萬元不等酬庸。新北市警察局政風室接獲檢舉，但消息傳出，許姓警員先於日前離職，檢廉單位上周前往許男住處搜索。

前天（27日）檢廉發動第二波行動，搜索邱姓、陳姓警員住處，並前往工作場所將2人帶回，另殯葬業鄭姓、陳姓業者也一併帶回偵辦。陳員及邱員坦承，洩漏死亡案件，但未收取賄賂。檢方諭知陳員10萬、邱員5萬、鄭姓業者10萬元交保，而離職的許男，改口坦承收賄，並承諾繳回犯罪所得，獲30萬元交保。另陳姓業者則聲押禁見獲准，全案依貪汙治罪條例偵辦中。

新北市警察局表示，目前已將現職的2名警員調職，並強調對於少數員警未能廉潔自持，做出違法而有損警譽的行為，自始自終均秉持絕不姑息，依法嚴正查辦的立場，以捍衛辛勤正直，戮力從公的絕大多數警察的尊嚴榮譽。

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