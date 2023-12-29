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國三生遭割頸亡！校方今展開全校輔導　「追思小站」祝福小天使　

▲▼新北國中生遭割喉亡，校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

▲校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，25日持彈簧刀割喉別班男同學，男同學緊急送醫後於26日晚間宣告不治，事件震驚社會，校方第一時間輔導該班30名師生、更換教室上課。今29日校方展開全校追思，在高中部、國中部各布置1處追思小站，讓同學能夠寫上給小天使的話、折祝福紙鶴。

回顧整起事發經過，一名女學生25日中午12時許到隔壁班找女同學聊天，遭刺國三生見狀，怒斥該名女同學「妳不是我們班的」，要求對方離開教室。女同學心有不甘，氣得甩教室門轉身離開，之後氣憤向同校的「乾哥哥」哭訴。

乾哥哥持預藏的彈簧刀去找國三生理論，雙方進而爆發口角，乾哥哥拿出彈簧刀朝國三生頸部、胸部猛刺，國三生大失血，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸於26日晚間宣告不治。

案發後，校方第一時間進行該班輔導，為了避免學生觸景傷情也更換教室，26日進行班上1對1個別輔導，而班上30位學生錄製影音，要為被害學生及家長加油打氣。

校方今(29日)展開全校性輔導活動，校方表示，今上午在朝會時，向國中部近千名同學說明狀況，並進行心理輔導，另分別在高中部、國中部設置「祝福小站」，讓同學可以透過書寫、摺紙鶴追思逝去的同學。

▲▼新北國中生遭割喉亡，校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

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