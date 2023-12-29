學者力挺ECFA架構協商爭議　侯友宜：用「印太願景辦公室」布局全球

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸日前宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，國民黨總統候選人侯友宜回應，中國大陸日前調查貿易壁壘時已有警訊，國人都知道可能會遭遇ECFA中止，但民進黨政府8個月來，都沒有提出具體方案來面對與解決，他主張，政府應儘速在ECFA爭議架構中進行協商，否則產業將受衝擊，未來若執政，會用「印太願景辦公室」來規畫整個台灣經濟體系，布局全球。

大陸財政部日前發出公告，指根據ECFA，國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止ECFA部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」

侯友宜表示，貿易壁壘相關爭議，應該在ECFA的架構下儘速進行協商。他表示，中止ECFA之前就傳出警訊，在中國大陸公布貿易壁壘調查過程中，大家都知道有可能中止ECFA，但是民進黨政府這8個月來都沒有提出具體方法來解決，對手賴清德口說ECFA不是台灣該走的路，但民進黨執政8年，對ECFA依賴度依然很高，「幹嘛不早取消？」

侯友宜強調，台灣一定要布局全球，台灣經貿以出口為導向，不能只看中國大陸，而是要看區域經濟，甚至要遠到新南向之外的印度、非洲。

侯友宜也說，他要用「印太願景辦公室」來規畫整個經濟體系，這是台灣做為一個全球布局的很重要想像，台灣在出口國際經濟貿易裡，區域貿易最重要，只是兩岸還是要維持相關貿易，尤其對台商要有保障。

對於侯友宜的兩岸經貿主張，學者也力挺，認為只有回到ECFA架構，才能為台灣產業爭取最大的利益。

陸委會前副主委、銘傳大學法律系兼任教授劉德勳說，大陸的宣布，傷害了兩岸關係與國人感情，執政主管機關應該要抗議，也要在基礎上提出抗議，但總統蔡英文在兩次就職典禮宣示，兩岸關係會站在中華民國憲法與兩岸關係條例基礎上處理，實際上至今看到的是兩岸對話中斷、民間交流下降，蔡政府的兩岸政策引起國安疑慮，這都是因為目前沒有按照兩岸關係條例基礎來運作，台灣民眾可以忍受嗎？

至於民進黨政府認為，這波ECFA的爭議，風險可管理、損害可控管，呼籲中國停止片面政治操作，主張兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理，如果中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，對此，東吳大學全球華商研究中心諮委施威全則不以為然。

施威全說，這會讓台灣處在相對不利的位置，WTO可談，但對台灣最有利的還是要回到ECFA架構，才能為台灣產業爭取最大的利益，他質疑，有兩條路可以走，但民進黨為何選擇對台灣相對不利的這條路，而放棄對台灣有利的協商途徑？