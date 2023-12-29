模範警察收黑錢！進165查被害人筆錄洩給詐欺犯　貪警遭免職起訴

▲疑涉洩密而遭收押的李姓偵查佐（紅圈）被檢方依貪污罪起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署9月下旬接獲高雄市警察局自檢清查發現疑似員警洩密情事，立即組成專案小組進行偵辦，在上月1日前往李姓偵查佐（男，41歲）位於新興分局的辦公處所及住家執行搜索，扣得手機等證物，並帶回李員訊問，檢察官訊後認為李涉犯洩密、個資法等罪，向法院聲押獲准，檢方偵辦時李男僅承認向張姓高中同學借款且交付資料，但否認收受贓款，檢方認定他收賄事證明確，今（29）日偵結依貪污罪將他起訴。

檢方表示，此案是檢察官指揮高雄市刑大偵辦另案某民眾涉嫌洗錢等案件，經高雄市刑大承辦員警檢視該案相關證物後，發現李姓員警疑有不當利用警政系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人，而涉犯刑法第132條洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法等罪嫌之情事。

▲ 高雄市警察局新興分局。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，李姓偵查佐與涉嫌詐欺的張姓男子是高中同學，李男因財務狀況不佳，需錢孔急，從去年11月底至112年6月間，多次在張男的要求下以公務電腦登入「內政部警政署刑案資訊系統及智慧分析決策支援」、「165反詐騙系統平台」進行查詢，查詢部分被害人筆錄、個資，以LINE拍照方式傳送給張男，更將警方配合高檢署辦理查緝不法金流之專案訊息洩漏給張男。

讓人訝異的是，李姓偵查佐平日表現認真，績效也相當不錯，在長官、同僚眼中相當稱職，今年6月還曾獲選模範警察。

據指出，李姓偵查佐在偵訊時僅坦承有交付資料和借款，但否認那些錢是贓款，但檢察官犯罪事證明確，偵結依貪污罪將他提起公訴。

而李姓偵查佐在涉案被收押後，已被市警局依警察人員人事條例及公務人員考績法規定，一次記2大過處分予以免職。