　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲恐怖情人交往期間頻繁偷拍，分手後傳私密照要脅復合不成，竟動了性侵殺人的念頭...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名許姓男子偷拍女友裸體畫面，並在女方住處天花板裝設針孔攝影機，全天候24小時監看一舉一動。不料分手後，許男竟傳私密照、性愛照強逼復合，還企圖動手殺害女友。台北地院審理後依妨害秘密、恐嚇危安、殺人未遂、強制性交等罪判刑10年，但高院二審重新裁量妨害秘密罪部分，改判9年8個月。

根據判決書，許男自2019年起與前女友交往，期間同居在女方住處長達3年3個月，但常常無故使用手機偷偷拍照、錄影和錄音，記錄下女友全裸、熟睡、口交或性行為等私密畫面。

兩人分手後，許男在去年10月進入女方家中裝針孔竊錄，並設定將畫面自動上傳至自己的智慧型手機，全天候監控、竊錄前女友居家活動，時間長達3個月，直到今年1月被警方查獲才停止。

這段期間，許男多次透過Line、微信傳送私密照片及影像，要求前女友復合，但均未成功。去年12月30日，許男未經女方同意，持複製鑰匙進入對方住處，並在前女友飲用的瓶裝水加入安眠藥粉末，隨後藏身進儲藏室內。

約2小時後，女方返家飲用桌上瓶裝水，隨即感到頭暈想睡，躺在床上休息。不料許男突然現身，持膠帶綑綁女方雙手、嘴巴，不顧被害人掙扎、尖叫、求救，仍跨坐在對方身上，試圖強制性交，所幸女方趁隙逃脫，衝到派出所報案，才讓緊追在後的許男未能得逞。

不過，許男挽回不成，又未性侵得逞，心中竟萌生殺意，於今年1月22日凌晨攜童軍繩、膠帶闖入女方住處，先持絲襪強勒對方脖子，並用膠帶捆綁女方雙手、頭部，之後又拿保鮮膜捆住女方頭部及口鼻，隨後脫光自身衣服，意圖再次性侵。

混亂中，女方趁隙傳訊向友人求救，但後來一度快不能呼吸、激烈咳嗽，又擔心激烈抵抗遭殺害，故意放棄掙扎，騙取許男鬆手，所幸此時西門派出所及時來電，許男嚇得落荒而逃，藏身於女方住處頂樓，但最終仍被趕抵的警方逮捕。

台北地院一審時認為，許男侵犯被害人隱私權、性自主權、生命法益，依妨害秘密、恐嚇危安、加重強制性交未遂、殺人未遂罪，合併應執行10年，並沒收存有女方私密影像的攝影機、智慧型手機及硬碟。

許男不服上訴，依舊否認犯行。高院審理後認為，許男和女方交往期間拍下的影像並無妨害秘密犯意，而是分手後拍的影像才涉及妨害秘密，犯罪事實縮減，因此撤銷一審判決，近日依4罪改判應執行9年8個月。全案仍可上訴。

ET快訊
台南2夜市宣布「停業一個月」！
是你嗎？超商買26元飲料中千萬！　剩10天可領獎
國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬拒絕
桃園工廠大火「驚見焦屍」　女子被燒死在浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

侯友宜致敬女力...酸綠桃花黨　賴清德：「侯趙配」已輸起跑點

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

餐廳Google評論他推「3.8至4.2星最穩」　老饕再曝避雷1招：真的準

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

高山神獸偷背包丟進白石池　2外籍登山客險失溫凍死

伊能靜公開6款愛用「神級精華油」　搭配私房「油刮法」更凍齡

胸口插刀！日25歲男「KTV刺殺1女」住處浴缸藏女屍　鄰居傻眼

趙少康承諾　侯康當選一定「依法執行死刑」

選立委要花多少錢？王婉諭曝「天文數字」：年薪+補貼都賺不回來

馬士基和達飛在美、法軍護航下返回紅海　赫伯羅德今日做決定

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公布店家：來附近千萬要忍住

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

社會熱門新聞

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

大巨蛋「電死人」　北市府協調家屬獲賠1100萬

新竹氣爆少年「面目全非」現況曝

少年每天帶刀上學　校方坦言：無法搜書包

即／桃園工廠大火1死3傷　女被燒死在浴室

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

新車被撞毀　男肇逃再留紙條卻神隱

女學生目擊彈簧刀割頸不敢上學　媽求救：怎麼辦

搞大麻吉女友肚　他狂給74萬才知真相

工廠大亂鬥1男慘死　16嫌判賠1219萬

更多熱門

相關新聞

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

美國紐約市發生一起離譜案件，一名女子獨自在家時，竟突然有2名陌生男子破門闖入，隨後還遭攻擊與性侵。紐約市警察局（NYPD）已經釋出監視器畫面，希望民眾提供線索，協助抓到2名嫌犯。

2度性侵15歲外甥女　狼舅判囚5年10月

2度性侵15歲外甥女　狼舅判囚5年10月

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

獨／胡睿兒3度缺席身分治療課　親揭原因：睡過頭了

獨／胡睿兒3度缺席身分治療課　親揭原因：睡過頭了

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上課被起訴

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上課被起訴

關鍵字：

分手下藥性侵偷拍恐怖情人前任

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

《醉拳》盧惠光前妻黎淑賢燒炭身亡！　2周前通電話無異常

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

他實測「3天狂跑28小時」　真實收入驚呆

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面