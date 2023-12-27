恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

▲恐怖情人交往期間頻繁偷拍，分手後傳私密照要脅復合不成，竟動了性侵殺人的念頭...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名許姓男子偷拍女友裸體畫面，並在女方住處天花板裝設針孔攝影機，全天候24小時監看一舉一動。不料分手後，許男竟傳私密照、性愛照強逼復合，還企圖動手殺害女友。台北地院審理後依妨害秘密、恐嚇危安、殺人未遂、強制性交等罪判刑10年，但高院二審重新裁量妨害秘密罪部分，改判9年8個月。

根據判決書，許男自2019年起與前女友交往，期間同居在女方住處長達3年3個月，但常常無故使用手機偷偷拍照、錄影和錄音，記錄下女友全裸、熟睡、口交或性行為等私密畫面。

兩人分手後，許男在去年10月進入女方家中裝針孔竊錄，並設定將畫面自動上傳至自己的智慧型手機，全天候監控、竊錄前女友居家活動，時間長達3個月，直到今年1月被警方查獲才停止。

這段期間，許男多次透過Line、微信傳送私密照片及影像，要求前女友復合，但均未成功。去年12月30日，許男未經女方同意，持複製鑰匙進入對方住處，並在前女友飲用的瓶裝水加入安眠藥粉末，隨後藏身進儲藏室內。

約2小時後，女方返家飲用桌上瓶裝水，隨即感到頭暈想睡，躺在床上休息。不料許男突然現身，持膠帶綑綁女方雙手、嘴巴，不顧被害人掙扎、尖叫、求救，仍跨坐在對方身上，試圖強制性交，所幸女方趁隙逃脫，衝到派出所報案，才讓緊追在後的許男未能得逞。

不過，許男挽回不成，又未性侵得逞，心中竟萌生殺意，於今年1月22日凌晨攜童軍繩、膠帶闖入女方住處，先持絲襪強勒對方脖子，並用膠帶捆綁女方雙手、頭部，之後又拿保鮮膜捆住女方頭部及口鼻，隨後脫光自身衣服，意圖再次性侵。

混亂中，女方趁隙傳訊向友人求救，但後來一度快不能呼吸、激烈咳嗽，又擔心激烈抵抗遭殺害，故意放棄掙扎，騙取許男鬆手，所幸此時西門派出所及時來電，許男嚇得落荒而逃，藏身於女方住處頂樓，但最終仍被趕抵的警方逮捕。

台北地院一審時認為，許男侵犯被害人隱私權、性自主權、生命法益，依妨害秘密、恐嚇危安、加重強制性交未遂、殺人未遂罪，合併應執行10年，並沒收存有女方私密影像的攝影機、智慧型手機及硬碟。

許男不服上訴，依舊否認犯行。高院審理後認為，許男和女方交往期間拍下的影像並無妨害秘密犯意，而是分手後拍的影像才涉及妨害秘密，犯罪事實縮減，因此撤銷一審判決，近日依4罪改判應執行9年8個月。全案仍可上訴。