白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血　疑因鏟屎官忘關窗戶

記者廖翊慈／綜合報導

雲南一隻白貓昨（18）日不慎從6樓摔落至街上，口吐鮮血。路過的民眾見狀立刻上前查看，有人拿出紙盒小心翼翼將貓咪抬上去，並攔了計程車將其帶去診治。白貓的飼主表示，很感謝路人相助，貓咪肺部有些挫傷，目前仍在恢復中。

據《搜狐千里眼》報導，12月18日，雲南昆明一隻貓咪從6樓不慎摔下口吐鮮血，路人看到後相繼圍觀過來，兩名女子用紙盒把貓咪輕輕抬上去，搭計程車送到了醫院。拍攝者張小姐稱，「當時貓咪主人沒在家，可能忘了關門窗，貓咪才不小心摔下來的。」

▲貓咪不慎從6樓摔落，口吐鮮血。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，一隻白色貓咪躺在紅色的人行道上，口吐鮮血一動也不動，周遭的路人見狀紛紛圍了過來，幾名女子上前查看貓咪狀況，邊安撫邊將其抬至白色紙盒內。張小姐表示，近看貓咪胸口仍有起伏，確認生命狀態後，她們拿著紙盒小心移動貓咪，想盡量保持貓咪的姿勢並帶往醫院。

事後，白貓的飼主表示，「當時很多人在施救，覺得非常暖心，目前貓咪已經救回來了，肺部有些挫傷，還在恢復中。」該段影片引起不少貓奴們討論，「自從養了貓之後，都把窗戶換成有鎖的，絕不打開」、「我家的也總愛抓紗窗，然後我就把窗戶都關上了」、「這主人太大意了」。