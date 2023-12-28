溪頭園區元旦連假交通高峰期分流接駁　盼延溪公路突破貪食蛇魔咒

▲溪頭自然教育園區於元旦連假將採分流接駁方式，提升交通旅遊品質。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

113年元旦連續假期將屆，熱門景點溪頭料將進入交通人潮高峰期，南投縣政府將在鹿谷鄉農會茶業中心（簡稱茶業文化館）設停車中繼站，提供遊客免費搭接駁車進入溪頭園區，以分流調控的方式，避免所有遊客都堵塞於延溪公路上，維持旅遊品質。

縣政府指出，南投縣各風景區每到連假都可見大批出遊的人潮及車潮，尤以通往溪頭、杉林溪等景點的唯一交通要道延溪公路最嚴重：根據隸屬台大實驗林管轄的溪頭自然教育園區統計，光是一日來遊客量即可達8000人的飽和量，延溪公路車子一輛接著一輛，宛若電玩「貪食蛇」模樣，致交通嚴重打結。

縣府表示，當溪頭園區停車場客滿，警方將展開「滿場分流」管制，強制疏導車流離開溪頭聯外道路，引導至有90個車位的茶業文化館停車，開車民眾只需付1次停車費，就能讓全車乘客改搭接駁車到溪頭，沿路站點有茶業文化館、內湖國小，以及溪頭第一停車場，單程約10公里；沿路的道路電子看板也會提醒溪頭停車客滿，建議改往其他景點，或到鹿谷茶業文化館轉搭接駁。

縣府工務處表示，溪頭園區採取分流調控的方式，在鹿谷茶業文化館開放停車空間並設置公車接駁，以避免排隊進入溪頭園區車輛回堵或路邊違規停車造成縣道151線擁塞，遊客也可順遊茶業文化館或鹿谷市區品茗以及購買優質凍頂烏龍茶，連假期間，建議旅客將車子停至鹿谷鄉農會茶業中心，搭乘接駁前往園區旅遊，避免塞車堵在路上破壞美麗好心情。