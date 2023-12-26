新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超扯！彰化有一名北斗鎮民，將車停在自家門前，24日清晨一輛黑色轎車不明原因猛烈撞擊後揚長而去，車主聽到轟的撞擊聲，立即出門查看，一看整台車已經凹陷變形，事後又在後車廂夾著1張肇事者留下的紙條，剛開始聯繫上卻又神隱，警方已受理進行調查，並開立交通事故登記聯單，依道交條例第62條第一項開罰。

車主po文及撞擊瞬間監視器在臉書「我是北斗人」，從影像中可以看到黑車行駛在雙向道，車子突然不明原因將車頭轉向撞進白色轎車，車子一度彈起，可見當時撞擊力道相當大，而黑車肇事後倒車再往雲林方向直駛。

▲肇事者留下字條。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

據悉，車主這輛白色新車買來才1個多月，貸款也不過繳2期，卻被撞到車身凹陷變形、車門也無法開啟，經車廠技師初步估算，車損超過20萬元

雖然肇事者有留下紙條「不好意思，我會處理，請您跟我聯絡，我會處理一切責任」，文末寫下手機電話及姓氏。車主依據紙條留下的電話，剛開始有聯繫上，後來對方又失聯，對方也有跟員警約好時間見面，後來也失約，電話也關機，至今進入第2天，肇事駕駛至今仍無法聯繫上，追查上比較困難，想藉由大家的力量找出肇事者。

警方初步調查，這起肇逃事件發生於12月24日清晨5時12分許，地點在北斗鎮興農路2段，車主將車停於路旁遭不明車輛撞擊，且肇事車輛已逃逸，經到達現場處理，遭撞車輛上留有肇事者聯絡電話紙條，北斗分局北斗派出所依規定受理進行調查，並開立交通事故登記聯單。

經調閱路口監視器清查涉案車輛，北斗派出所將通知肇事者到案說明，以釐清案情，並就蒐集的違規事證依道交條例第62條第一項掣單舉發。