　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超扯！彰化有一名北斗鎮民，將車停在自家門前，24日清晨一輛黑色轎車不明原因猛烈撞擊後揚長而去，車主聽到轟的撞擊聲，立即出門查看，一看整台車已經凹陷變形，事後又在後車廂夾著1張肇事者留下的紙條，剛開始聯繫上卻又神隱，警方已受理進行調查，並開立交通事故登記聯單，依道交條例第62條第一項開罰。

車主po文及撞擊瞬間監視器在臉書「我是北斗人」，從影像中可以看到黑車行駛在雙向道，車子突然不明原因將車頭轉向撞進白色轎車，車子一度彈起，可見當時撞擊力道相當大，而黑車肇事後倒車再往雲林方向直駛。

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

▲肇事者留下字條。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

據悉，車主這輛白色新車買來才1個多月，貸款也不過繳2期，卻被撞到車身凹陷變形、車門也無法開啟，經車廠技師初步估算，車損超過20萬元

雖然肇事者有留下紙條「不好意思，我會處理，請您跟我聯絡，我會處理一切責任」，文末寫下手機電話及姓氏。車主依據紙條留下的電話，剛開始有聯繫上，後來對方又失聯，對方也有跟員警約好時間見面，後來也失約，電話也關機，至今進入第2天，肇事駕駛至今仍無法聯繫上，追查上比較困難，想藉由大家的力量找出肇事者。

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

警方初步調查，這起肇逃事件發生於12月24日清晨5時12分許，地點在北斗鎮興農路2段，車主將車停於路旁遭不明車輛撞擊，且肇事車輛已逃逸，經到達現場處理，遭撞車輛上留有肇事者聯絡電話紙條，北斗分局北斗派出所依規定受理進行調查，並開立交通事故登記聯單。

經調閱路口監視器清查涉案車輛，北斗派出所將通知肇事者到案說明，以釐清案情，並就蒐集的違規事證依道交條例第62條第一項掣單舉發。

▲車主將車停住家外無端被撞毀。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

ET快訊
快訊／台南2夜市宣布「停業一個月」！
新車買30多天被撞爛　他肇逃留紙條「一切負責」卻神隱
是你嗎？超商買26元飲料中千萬！　剩10天可領獎
她結婚「閨蜜只包3千」直呼改觀　眾人見1關鍵嘆：很給面子了
國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬拒絕
吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

快訊／桃園冷媒工廠大火1死3傷　女子受困浴室成焦屍

警察難為！新北醉夫騎樓拖行爛醉妻　員警協助竟遭肘擊

快訊／高雄透天厝起火！媽媽和10歲女兒驚恐受困　勇消陽台救人

大巨蛋工安意外「電死人」　北市府火速協調...家屬獲賠1100萬

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

新車買30多天被撞毀　他肇逃再留紙條「一切負責」卻神隱

南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬悲傷婉拒

突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

快訊／桃園冷媒工廠大火1死3傷　女子受困浴室成焦屍

警察難為！新北醉夫騎樓拖行爛醉妻　員警協助竟遭肘擊

快訊／高雄透天厝起火！媽媽和10歲女兒驚恐受困　勇消陽台救人

大巨蛋工安意外「電死人」　北市府火速協調...家屬獲賠1100萬

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林縣聯合造勢現場國旗飄揚

快訊／遊客注意！台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

電車癡漢出沒！東京女性逾4成曾遭狼爪騷擾

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

4星級飯店床墊沾染「大片髒汙」！女客一聽經理說法氣炸

汪小菲又換新妹！　平安夜「長髮女陪逛百貨」陸網諷：真的好忙

入門小車也能帥！日本Honda Fit推黑化版　4驅車型折合台幣免60萬

原子邦妮宣布重磅喜訊！　嗨喊：創下全新里程碑　

鐵三角高階真無線耳機ATH-TWX7亮相　內建放鬆音效紓解壓力

綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

社會熱門新聞

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

工廠大亂鬥1男慘死　16嫌判賠1219萬

即／桃園工廠大火！3員工受傷送醫

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

大巨蛋「電死人」　北市府協調家屬獲賠1100萬

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

更多熱門

相關新聞

彰化大貨車撞斷電桿肇逃！害393戶停電

彰化大貨車撞斷電桿肇逃！害393戶停電

彰化縣鹿港鎮1輛大貨車今(26日)下午行經彰鹿路五段153號前，不明原因擦撞路旁電桿後肇事逃逸，由於該電桿斷裂嚴重位移，造成福興、鹿港及秀水鄉部分地區停電，經停電搶修復，目前仍有393戶停電，台電表示，預計晚間7點左右可搶修完成，恢復供電。

日男遊台搭輕航機喪命　運安會調查報告出爐

日男遊台搭輕航機喪命　運安會調查報告出爐

聖誕夜轎車自撞紅綠燈　駕駛跑了

聖誕夜轎車自撞紅綠燈　駕駛跑了

彰化警騷擾前女友1年！查個資傳訊送禮物想挽回

彰化警騷擾前女友1年！查個資傳訊送禮物想挽回

彰化畜牧場火警　10頭豬遭濃煙嗆死

彰化畜牧場火警　10頭豬遭濃煙嗆死

關鍵字：

彰化北斗肇逃道交條例

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

《醉拳》盧惠光前妻黎淑賢燒炭身亡！　2周前通電話無異常

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面