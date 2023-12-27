　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

全台首座輕航機合法飛行基地「順風飛行俱樂部」，3月16日發生墜機造成教練及18歲日籍學生意外身亡，運安會公布調查結果，為人為操作失誤釀禍；稍早順風發表421字公開聲明，向罹難者家屬、情同手足的飛行員家屬表達最誠摯的默哀與惋惜，未來也將不定期對外發布飛行安全知識，彌補對社會造成的負面影響。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲墜機濁水溪沙洲也被炸出一個大窟窿。（圖／ETtoday資料照）

案發當時，輕航機在爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，機身突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落爆炸，濁水溪沙洲也被炸出一個大窟窿，不到10秒鐘造成2死悲劇。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化順風飛行俱樂部今年3月16日發生墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

依據國家運輸安全調查委員(簡稱運安會)發布的調查內容，表示事故載具低空進場通過07跑道頭後之爬升過程中，操作人因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成載具失速。於第一次失速前抖振現象發生時，未能迅速有效執行失速改正程序以增加速度，並於速度不足狀況下收上襟翼，導致第二次失速前抖振後，發生失速而墜毀。

▲彰化順風飛行俱樂部墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化順風飛行俱樂部今年3月16日發生墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

順風飛行協會今天下午發表公開聲明：

有關運安會調查公布Shark鯊魚運動競賽機因人為操作失誤發生事故，本協會誠摯向社會大眾致以我們最深切的歉意，也向罹難者的家屬以及情同手足的飛行員家屬表示最誠摯的默哀與惋惜之意，我們深感痛心。

面對這次的意外事故，我們深知飛行安全的重要性，協會深刻檢討，從中記取教訓，且為了確保類似事件不再發生，我們將更加盡心付出，強化飛行教育訓練，制定更嚴格的操作程序，宣導遵守紀律，以最嚴謹的態度確保每一位飛行員有足夠的技能、素養及遵守飛行安全。未來也預計將不定期對外發布飛行安全知識，回饋社會，彌補對社會造成的負面影響。

儘管遭遇這場不幸意外事件，但我們相信飛行是人類自古以來的夢想，如同飛鳥一般翱翔天際，是我們追求安全高質感飛行的宗旨。

順風飛行協會將繼續努力精進，致力於讓更多的會員和夢想飛行的愛好者能夠實踐圓夢，享受飛行的樂趣。我們深信，透過持續的努力和改進，才能獲得大眾的信任和支持。本協會全體成員，再次表達我們最誠摯的歉意與感激。

ET快訊
李善均最後手寫信　「妻子是一生摯愛」：請忘了我
只穿一天台鋼球衣被交易　郭俊麟：確實有點錯愕
高雄戒毒診所竟販毒！　他1天打4劑暴斃
痛失李善均！李知勳悲憤「誰有資格評斷他？」　秀賢：震驚心碎
白領女痛失1900萬！　詐團撈上億爽買海神
讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬
國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

台中分署法拍1／2登場　奧迪稀有休旅RS Q8、瑞典坦克超吸睛

高雄戒毒診所竟販毒！他1天打4劑4級毒品暴斃　2醫師1護理師起訴

新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

快訊／煞不住！救援拖吊車變苦主　後方貨車追撞...女乘客受困

輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

快訊／桃園龜山再傳火警　工寮竄火無人受困...40隻蛋雞變烤雞

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬　主嫌爽買海神

大貨車撞爛電桿還肇逃！害393戶停電　竟是駕駛低頭撿手機釀禍

士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

台中分署法拍1／2登場　奧迪稀有休旅RS Q8、瑞典坦克超吸睛

高雄戒毒診所竟販毒！他1天打4劑4級毒品暴斃　2醫師1護理師起訴

新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

快訊／煞不住！救援拖吊車變苦主　後方貨車追撞...女乘客受困

輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

快訊／桃園龜山再傳火警　工寮竄火無人受困...40隻蛋雞變烤雞

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬　主嫌爽買海神

大貨車撞爛電桿還肇逃！害393戶停電　竟是駕駛低頭撿手機釀禍

士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

李善均「手寫信」內容曝光！「妻子是一生摯愛」：請忘了我

轉披台鋼雄鷹戰袍　江辰諺：奉獻應有戰力

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

「三重堂哥」蔡明堂跨年活動邀親子同樂　李坤城端政見解停車問題

「我媽也是你媽！」大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊...網讚爆

憂爸媽租不到房…他傻問「能用我的名義嗎」　網全搖頭：誠實一點

統一超大啖跨年商機　備貨量增5倍、出動行動購物車應戰

「淨零排碳」議題發燒　台中建經協會：房市將陷永續與成本之戰

麥當勞漢堡1分鐘就做好！女拍攝製作過程　網友驚：沒戴手套

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

社會熱門新聞

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

少年每天帶刀上學　校方坦言：無法搜書包

國三生遭割頸亡！新北檢曝：不排除朝殺人罪偵辦

女學生目擊彈簧刀割頸不敢上學　媽求救：怎麼辦

新竹氣爆少年「面目全非」現況曝

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

國三生割喉案！　傳另一位女同學也被捅

國三男搶救一夜不治　教育局：將派心理師到校輔導

更多熱門

相關新聞

烏魚來了！彰化8漁船捕獲逾8000尾「烏金」

烏魚來了！彰化8漁船捕獲逾8000尾「烏金」

開心！冬至前後正是烏魚盛產期，彰化昨(26)日有8艘漁船出海捕魚，捕獲8000多尾烏魚，其中有漁民黃智仁一口氣捕獲4000尾，堪稱大船入港，賺進150萬元年終獎金，創下入冬以來最大一批，線西塭仔漁港湧入遊客爭相搶購，現場現殺現賣，漁民各個笑開懷。

新車被撞毀　男肇逃再留紙條卻神隱

新車被撞毀　男肇逃再留紙條卻神隱

彰化大貨車撞斷電桿肇逃！害393戶停電

彰化大貨車撞斷電桿肇逃！害393戶停電

日男遊台搭輕航機喪命　運安會調查報告出爐

日男遊台搭輕航機喪命　運安會調查報告出爐

彰化警騷擾前女友1年！查個資傳訊送禮物想挽回

彰化警騷擾前女友1年！查個資傳訊送禮物想挽回

關鍵字：

彰化順風飛行場溪州輕航機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面