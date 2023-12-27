輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

全台首座輕航機合法飛行基地「順風飛行俱樂部」，3月16日發生墜機造成教練及18歲日籍學生意外身亡，運安會公布調查結果，為人為操作失誤釀禍；稍早順風發表421字公開聲明，向罹難者家屬、情同手足的飛行員家屬表達最誠摯的默哀與惋惜，未來也將不定期對外發布飛行安全知識，彌補對社會造成的負面影響。

▲墜機濁水溪沙洲也被炸出一個大窟窿。（圖／ETtoday資料照）

案發當時，輕航機在爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，機身突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落爆炸，濁水溪沙洲也被炸出一個大窟窿，不到10秒鐘造成2死悲劇。

▲彰化順風飛行俱樂部今年3月16日發生墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

依據國家運輸安全調查委員(簡稱運安會)發布的調查內容，表示事故載具低空進場通過07跑道頭後之爬升過程中，操作人因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成載具失速。於第一次失速前抖振現象發生時，未能迅速有效執行失速改正程序以增加速度，並於速度不足狀況下收上襟翼，導致第二次失速前抖振後，發生失速而墜毀。

▲彰化順風飛行俱樂部今年3月16日發生墜機意外。（圖／ETtoday資料照）

▲順風飛行俱樂部發表公開聲明。（圖／翻攝自臉書／順風飛行俱樂部）

順風飛行協會今天下午發表公開聲明：

有關運安會調查公布Shark鯊魚運動競賽機因人為操作失誤發生事故，本協會誠摯向社會大眾致以我們最深切的歉意，也向罹難者的家屬以及情同手足的飛行員家屬表示最誠摯的默哀與惋惜之意，我們深感痛心。

面對這次的意外事故，我們深知飛行安全的重要性，協會深刻檢討，從中記取教訓，且為了確保類似事件不再發生，我們將更加盡心付出，強化飛行教育訓練，制定更嚴格的操作程序，宣導遵守紀律，以最嚴謹的態度確保每一位飛行員有足夠的技能、素養及遵守飛行安全。未來也預計將不定期對外發布飛行安全知識，回饋社會，彌補對社會造成的負面影響。

儘管遭遇這場不幸意外事件，但我們相信飛行是人類自古以來的夢想，如同飛鳥一般翱翔天際，是我們追求安全高質感飛行的宗旨。

順風飛行協會將繼續努力精進，致力於讓更多的會員和夢想飛行的愛好者能夠實踐圓夢，享受飛行的樂趣。我們深信，透過持續的努力和改進，才能獲得大眾的信任和支持。本協會全體成員，再次表達我們最誠摯的歉意與感激。