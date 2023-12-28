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人夫殺妻「欲藏屍冰櫃」最終判死刑　受害家屬墓前哭讀裁定書

▲▼ 人夫殺妻「欲藏屍冰櫃」最終判死刑　受害家屬墓前哭讀裁定書 。（圖／翻攝自微博）

▲死者與凶手生前結婚照 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「上海殺妻欲藏屍冰櫃案」近日二審宣辦，維持死刑判決。死者姊姊拿著裁定書27日到妹妹墓前，一字一句哭著唸讀，還特地擺上了一杯飲料。據悉，凶手去年殺死結婚7年的妻子，更用妻子買的冰櫃試圖藏屍，殘忍行徑引起眾怒。

據《瀟湘晨報》報導，38歲的高姓人夫於2022年3月2日早晨，到廚房拿起一把水果刀，刺向了結婚7年的小婷頸部。小婷隨即掙扎、呼救，但丈夫仍繼續持刀刺向她的左、右頸部，導致其當場死亡。經鑒定，死者系生前被他人用銳器刺戳頸部造成左頸動、靜脈破裂致失血性休克而死亡。

▲▼ 人夫殺妻「欲藏屍冰櫃」最終判死刑　受害家屬墓前哭讀裁定書 。（圖／翻攝自微博）

▲凶手曾試圖將屍體藏入冰櫃 。（圖／翻攝自微博）

起訴書顯示，高男出生於1985年，戶籍地上海崇明區，與被害人小婷於2015年1月結婚後，為償還因炒股虧損所欠的債務，向多家網貸機構及其親友高息借款；案發當日，高男網購買了一台白色冰櫃，還以小婷的身份向小婷家人、同事發信息。

冰櫃次日上午到貨後，高男嘗試將屍體搬進冰櫃，然而並未成功，之後通過喝84消毒液、割腕、割手臂、頸部等方式自殺均未遂，之後撥打電話報警，稱其和妻子在家中自殺。經過警方調查，高男供述了殺害妻子的事實。

小婷的姊姊小麗表示，高男殺人後取出了妹妹卡裡的錢，用光了信用卡額度去套現，甚至還花錢買了彩票，連購買藏屍冰櫃的700元（人民幣，下同，約新台幣3000元），都是使用小婷的花唄賬戶支付。最後是因為發現屍體裝不進冰櫃，這才放棄。

此案6月29日一審宣判，小麗表示，當日家裡多名親屬都到法院旁聽，聽到死刑判決後，一家人都很欣慰，「這個判決足以告慰我妹妹。」高男一審後上訴，上海市高級人民法院本月27日上午二審宣判，裁定駁回高某上訴，維持一審死刑判決。

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