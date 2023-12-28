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快訊／賴清德競總揭「侯友宜計畫性購地」　買在新莊精華地段

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部今（28）進一步指控，國民黨總統候選人侯友宜家族「計畫性購地」，於新莊精華地段購入新莊復興段253號土地，該址鄰近新莊運動公園，距離捷運新莊站僅約600公尺，且侯家透過又昱公司分別於2016年、2017年、2022年購入該地，再慢慢分割給女兒繼承，讓該筆土地在財產申報消失，「真的很懂投資」。

侯友宜家族的土地爭議，自2018年就曾在市長選舉時被揭露過，時任立委段宜康踢爆，侯擔任新北市副市長期間，利用家族又昱公司購入新莊復興段253號土地，該址位於侯妻任美鈴繼承的新莊復興段254號土地隔壁，屬於新莊精華地段，靠近新莊運動公園，距離捷運新莊站僅約600公尺，而當時侯回應該地是畸零地。

競總發言人陳世凱今天表示，侯友宜說重視居住正義，但凱旋苑租金年年漲，現在則有計畫性的購買土地，也就是新莊區復興段253號土地，購買土地的時間點包括2016年1月、2017年1月，都以每坪62.5萬購買，當時侯是新北市副市長；2022年12月以每坪65萬購買，則是在市長連任後。

競總發言人戴瑋姍補充，該土地現在每坪差不多要75萬，三次購買的總金額是779萬、1559萬、809萬。她說，後續都更後，利益倍增，侯友宜怎麼知道購地要在這裡，才有辦法價值倍增，是否有看不見的手在指引？侯友宜有沒有利用市府資源獲取小道消息，這是即將開發的地點？是否內神通外鬼購入這塊土地？

戴瑋姍批評，侯友宜透過又昱公司購入土地，再慢慢分割給女兒繼承，讓該筆土地在財產申報消失，且該地買在新莊最精華的地段，即將等待都更，侯友宜是否利用職務得到機會與消息？她酸說，侯友宜真的很懂投資。

▼賴清德競選總部指控侯友宜計畫性購地。（圖／競選總部提供，下圖同）

▲▼賴清德競總「吸學生的血，炒自己的地　揭穿包租侯炒地野心家真面目」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼賴清德競總「吸學生的血，炒自己的地　揭穿包租侯炒地野心家真面目」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

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