沒錢了！美國宣布對烏克蘭追加2.5億美元軍援　今年最後一波

▲這是自2021年8月以來，拜登政府第54次軍援烏克蘭。美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮27日批准新一波價值2.5億美元的烏克蘭軍事援助，內容包括一系列防空飛彈、火砲彈藥、反裝甲武器等。這可能是美國對烏克蘭的最後一波軍事援助計畫，除非國會批准拜登政府的資金撥款要求。

綜合CBS NEWS、CNN等報導，美國這次的烏克蘭軍事援助包括防空彈藥、其他防空系統組件、海馬斯系統的額外彈藥、155毫米和105毫米口徑火砲彈藥、反裝甲彈藥及超過1500萬發子彈。美國國務卿布林肯表示，這是美國宣布今年向烏克蘭提供的最後一攬子武器裝備，美方的援助對於烏克蘭保衛國家和自由、抵禦俄羅斯侵略至關重要。

此次援助是透過「總統撥款權」提供，無需經國會批准，這是自2021年8月以來，拜登政府第54次軍援烏克蘭，也是今年的最後一波，這也代表必須等到國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助。美國國防部與拜登政府領導階層認為，這些武器對於烏克蘭維持國防和繼續努力在冬季向俄軍發動進攻至關重要。

然而烏克蘭東部現階段的反攻停滯不前、控制線幾乎沒有變化，烏方官員面臨著來自美歐盟國援助放緩。烏克蘭警告，若西方再不提供進一步的援助，烏克蘭在戰爭方面的努力以及公共財政都將面臨風險。

拜登政府正敦促國會通過一項價值1100億美元的援助計畫，以滿足烏克蘭、以色列與其他國家的安全需求。這個方案包括用於烏克蘭的614億美元、協助以色列打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯約140億美元、為美國邊境安全提供140億美元，其他資金將用於滿足印太地區的安全需求。