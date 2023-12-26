公公煮湯試口味！她見一幕「不敢喝了」　兩派戰翻：學起來吧

▲原PO雖感謝公公煮湯，但實在不敢吃對方口水。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人煮飯時，都會先試口味，確認沒問題後才會繼續烹煮並端上桌。不過近日就有女網友發文表示，她目睹公公煮湯時，用湯勺試鹹度並將其放回湯鍋，讓她再不敢喝了，因為「我難接受口水！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，公公日前煮湯時，她正好從後面經過，結果意外發現對方用湯勺試鹹度，且試完以後，又將湯勺放進湯鍋內。撞見這一幕後，她便不禁直呼，她再不敢喝長輩煮的湯了，這樣會太過分嗎？

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原PO坦言，她真的很感謝公公煮飯，但是她非常介意「口水」，她連小孩吃過的東西也不太會碰。因此，當她看到公公用湯勺試口味後，實在不太能接受，她也打算以後只吃自己煮的東西。

▲有些人會另外拿碗試喝。（示意圖／CFP）

貼文曝光後，一票網友表示，「我也不敢吃別人口水」、「我也受不了，所以眼不見為淨」、「我自己家人的我敢，可是如果是夫家的，我也是不太敢」、「我也不喜歡吃人家口水，咬過、喝過基本上不碰，包括女兒吃過的也不太碰」、「我媽煮飯也都這樣，自己家人口水可以接受，公婆就有點噁心」、「以前我阿嬤巷口的麵攤也是這樣試，超噁的」。

不過也有網友認為，「那建議你別吃外食」、「除非公筷母匙，不然結果都是一樣的吧」、「還好欸，不要攪拌菜基本上都可以接受」、「個人覺得，湯之後有再煮沸就還好」。

另也有網友分享，「我都會先用碗來裝，再試吃喔！學起來吧」、「我會試鹹度，但會準備個小碗在旁邊」、「我自己也會拿另外一支小湯匙欸」、「我會用小碗試，因為真的不是每個人都能接受這樣」、「我會用沾醬油的小碟子試味道」。