非法掩埋廢棄物「詐助理費」　嘉縣議員邱銀海起訴...兒女也涉案

▲嘉義縣議員邱銀海遭起訴，兒女也都涉案。（圖／翻攝邱銀海臉書）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣前議員邱銀海因涉嫌非法掩埋事業廢棄物獲利44萬、及詐領助理費90萬，去年11月遭檢調搜索約談還遭收押；嘉義地方法院日前審酌邱銀海坦承犯行，裁定100萬元交保。全案日前偵查終結，將邱銀海依違反廢棄物清理法、貪污治罪條、違法犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴書指出，邱銀海因積欠龐大債務，急需資金應急，竟萌生歹念，非法提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，以牟取暴利。邱銀海先由不明管道認識綽號「猪仔」的朱男、綽號「阿全」、「小傑」的林男，得知他們與非法廢棄物清除處理業者有往來，還深諳非法處理廢棄物門路，於是和駱姓友人商量後，決議和朱、林男合作，提供土地非法堆置、回填及貯存廢棄物以營利，從2021年5月2日起，提供駱男坐落於嘉義縣中埔鄉深坑段土地，供非法業者傾倒堆置廢棄物。

朱、林兩人負責招攬、接應非法業者，每車廢棄物收取1萬5到2萬元作為代價，並將錢與邱銀海、駱男瓜分。邱銀海的兒子則依指示，駕駛挖土機將堆置於土地上的廢棄物填平，眾人分工合作，非法堆置、回填包含廢木材、廢塑膠網、廢塑膠布、廢保力龍等混合廢棄物共24車次，至少獲利36萬元。

而後因深坑連日大雨，該土地發出惡臭還流出汙水，引發鄉民側目，邱銀海害怕犯行曝光，又以不知情的張姓女友名義，承租一塊，坐落於嘉義縣中埔鄉護生段土地，繼續做為非法堆置回填廢棄物之新據點，另招攬2名男子擔任把風、照應工作，共獲利8萬元。

此外，邱銀海於2018年12月25日當選嘉義縣第19屆議員後，為了支付自己的車貸、會錢借款及其他私人債務等開銷，先後遊說陳姓前女友、女兒、邱姓助理以個人或近親名義擔任人頭助理，向嘉義縣議會詐領公費助理補助費及慰勞金等合計90萬餘元。

檢警獲村民陳情，持搜索票到邱銀海服務處等搜索，在邱銀海住處3樓房間內起獲具有殺傷力的霰彈槍子彈28顆，另外協同環境督察大隊到深坑段、護生段土地執行稽查，獲悉上情。

邱銀海在偵查中坦承犯行，並將不法所得90萬全部繳回，檢方依邱銀海依違反廢棄物清理法、貪污治罪條、違法犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。