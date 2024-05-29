UNIQLO啥商品CP值最高？常客激推1款「不是衣服」：容量超大

▲UNIQLO深受台人喜愛。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾品牌「UNIQLO」深受台人喜愛，在台灣至少有70間店舖。就有網友發起討論，覺得UNIQLO什麼商品的CP值最高？有趣的是，點名率最高的並不是T恤、牛仔褲等服飾，而是襪子、背包。其中有一款包包還引發熱論，「容量大，分層配置合理數量夠，兩側可以直接放水瓶」，買過的人直呼超好用。

有網友在「Threads」發起討論，「你們覺得UNIQLO什麼東西CP值最高啊？」貼文吸引大票人熱烈回應，被點名的商品有「特價190的 T-shirt」、「寶寶的包屁衣」、「男性內褲」、「發熱衣」。還有人表示，UNIQLO的員工服務態度超好，還會微笑打招呼很讚。

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其中，被提到最多次的「CP值之王」是襪子，討論度第二高的則是包包，「腋下包／水餃包？可以放得下水瓶，使用率真的很高」、「包包很好用，然後襪子很好穿。」

值得注意的是，不只一人提到一款「抽繩肩背包」，「超好用，新款空間依然大，下面是硬的，左右兩側可以放雨傘或者長條形的東西」、「激推這包，容量大、分層配置合理數量夠、兩側可以直接放水瓶、開口收束起來有率性感。」

▲抽繩肩背包引發討論。（圖／記者鄺郁庭攝）

另外，日前也有網友推薦無印良品一款原木色的麻布手提袋，他之所以會知道，是因為路上看到一堆人狂拿，不管在學校或是路上，「都會見到很多女生使用這個袋子」，也曾見過男子會使用。一票網友便點頭大讚，「超耐用，不容易髒，而且可以隨便亂扔也不容易壞掉，上班都只用這個包！」