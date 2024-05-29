約賣家交易金手鍊　前科男搶了就跑！換4種交通工具還是被逮　

▲被害人為省下變賣金手鍊給銀樓一成耗損費，選擇私下網路交易，重8錢的金手鍊。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

29歲邱姓男子以假姓名在網路相約面見，準備收購被害男子8錢黃金手鍊，兩人至桃園區中埔六街路旁交易，不料邱男竟趁被害人未注意拿走手鍊逃逸；警方追查發現，邱男在2年前以同樣手法被逮，如今又故技重施，並不斷變換交通工具製造斷點規避查緝，但專案小組早已掌握其行蹤，趁邱男從藏匿處外出時立即包圍逮捕。

桃園分局埔子派出所接獲被害男子報案後，立即組成專案小組積極追查，專案人員發現涉案者為邱男，他偽稱陳姓男子加入金飾買賣社群，與賣家聯絡相約見面，再趁被害人鬆懈防備時將金飾取走逃逸。

▲▼警方包圍「先詐騙再搶奪」的邱男將他壓制逮捕。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，邱男在2年前曾以相同手法犯案遭埔子所緝獲移送法辦，這次又重施故技，邱男為躲避警方追查，不停變換行進方式，先徒步再搭乘計程車、高鐵、捷運逃往台中地區換騎乘YouBike，藉此製造斷點，最後至友人家躲藏。

但他沒想到專案人員已經連夜趕到附近埋伏，29日凌晨5時許，邱男出門準備開友人車輛時，立即被專案人員包圍，據了解，他已將手鍊變賣約6萬7千多元，並用於歸還債務。另外，被害人為省下金手鍊賣給銀樓需耗損一成費用，轉而私下與嫌犯交易卻慘遭搶走變賣，可謂得不償失。