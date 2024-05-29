廣告影射賴勁麟「雲豹門神」　侯友宜挨告公然侮辱+誹謗...獲不起訴

▲賴勁麟不滿自己被畫成新潮流的門神(右，左為邱義仁)，暗指他掩護雲豹獨霸光電利益。（圖／翻攝侯友宜YouTube）

記者劉昌松／台北報導

前雲豹公司負責人賴勁麟，不滿新北市長侯友宜角逐2024年總統大位時，製作「打貪篇」系列廣告，其中一則畫面出現「雲豹能源發財？」等字樣，還把賴勁麟畫成「門神」，賴認為廣告會使人誤認他掩護雲豹瓜分、獨霸台南光電利益，控告侯友宜涉嫌加重誹謗。台北地檢署認為廣告非侯製作，且目的是增加民眾對公眾事務討論，27日將全案處分不起訴。

曾任立委的賴勁麟，從2015年開始擔任雲豹能源科技股份有限公司的法人董事，隔年成為雲豹公司負責人，2023年8月21日辭任，賴勁麟指控，侯友宜在代表國民黨參選總統時，從10月11日起，先後在YouTube、臉書平台播放競選廣告《侯友宜來改變 打貪篇EP.5》。

廣告一開始是戴白色面具的男子看著機器點鈔，搭配男子笑聲，接著出現字樣「雲豹能源發財？」「台南光電利益」，然後鏡頭逐漸拉遠，動畫繪製的古色大門逐漸關上，畫面出現「誰獨霸？」字樣，此時大門右側門神是賴勁麟圖像，左邊則是前總統府秘書長邱義仁，大門上方匾額寫著「新潮流」。

賴勁麟認為，廣告是在辱罵他擔任特定群體的門神，掩護雲豹能源瓜分、獨霸台南光電產業有關的幾千億利益，使他人格名譽受損，因此控告侯友宜涉嫌公然侮辱、加重誹謗2罪。

侯友宜則具狀表示，廣告是由競選總部委託廣告公司製作，競選辦公室執行長金溥聰則在另案表示，侯友宜授權他來負責競選廣告。金溥聰指出，「門神」是廣告人創意，在宗教上是正面的，在政治上會讓人質疑，廣告用問號方式質疑，是希望對方可以說明清楚。

檢察官調查認為，有關賴勁麟「為何能出任雲豹董事長」、「賴品妤父親賴勁麟擁19家綠能公司」等新聞曾經被廣泛報討討論，綠能光電政策與公眾利益有密切關係，這則競選廣告質疑的內容並非無中生有，雖然尖酸刻薄，但目的是增基民眾對綠能光電政策的公共事務討論，難認主觀上有誹謗惡意，也並非謾罵，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴侯友宜。