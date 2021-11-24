議員租地偷倒廢棄物！家中搜出「霰彈槍子彈」　檢方聲押

▲藍營議員家中搜出霰彈槍子彈。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署接獲通報，國民黨議員邱銀海涉嫌在中埔鄉傾倒廢棄物，以及詐領助理費，檢、警、廉23日出動調查，不但在農地挖出廢棄物，還在邱銀海的住處找到霰彈槍的子彈。檢方訊後認為，邱銀海涉犯多罪且罪嫌重大，24日晚間向法院聲請羈押禁見。

經過初步調查，邱銀海找來人頭，向中埔鄉的地主承租2處農地，在對方不知情的狀況下，掩埋、傾倒事業廢棄物，藉此牟利。嘉義地檢署接獲報案，指揮環保局，前往現場調查，挖出了塑膠管、磁磚等營建廢棄物，目前仍在持續開挖當中。

▼邱銀海偷倒事業廢棄物，家中搜出霰彈槍子彈。（圖／記者翁伊森翻攝）



檢方前往邱銀海的住處搜索，還搜出28發制式霰彈槍子彈、電腦主機、土地權狀、租賃契約書等證物。此外，檢方調查，邱銀海與廖姓同夥還遊說陳女、邱女、林女等3名女子擔任人頭，製作不實聘書，再檢附人頭帳戶存摺影本等資料，向縣議會申請按月撥付的公費助理薪資、春節慰勞金等款項，共得手117萬餘元。

檢方訊後認為，邱銀海涉犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪、《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪、《槍砲彈藥刀械管制條例》第12條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，像法院聲請羈押。

除了邱銀海以外，還有8人涉入案件被告，涉犯《貪污治罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌，涉犯嫌疑重大，但沒有羈押的必要，因此廖姓、駱姓被告10萬元交保，邱姓、王姓、朱姓、廖姓、蔡姓被告5萬元交保，其餘人則無保飭回。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘