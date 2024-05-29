苗栗自小客失控！追尾垃圾車學長「廚餘淋車頭」　駕駛受傷送醫

▲轎車失控追撞垃圾車尾，造成車頭嚴重毀損幾全毀，垃圾車尾輕微受損。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市復興路昨（28日）晚發生轎車追撞垃圾車事故，劉姓男子駕車失控衝撞正在沿路收垃圾的垃圾車，幸好車尾2名清潔隊恰好下車未被撞傷，但轎車的車頭嚴重凹陷幾全毀，劉男頭部撕裂傷送醫，事故原因正由警方調查中。

根據警方初步調查，苗栗市公所清潔隊一輛垃圾車，昨晚約7時20分，正在苗栗市復興路二段南下車道，以緩慢門車速執勤，車後2名清潔隊員當時走下車尾平台，沿路協助收取家戶的垃圾，結果同方向一輛白色轎車，原因不明高速衝撞垃圾車後方，因撞擊力道強大，轎車反彈歪斜停在路中間，劉姓駕駛（35歲）頭部被玻璃割傷送醫治療。

▲轎車失控追撞垃圾車尾，造成車頭嚴重毀損幾全毀，垃圾車尾輕微受損。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方表示，垃圾車尾讓清潔隊員站立的平台、保護廚餘桶鐵桿都被撞毀傾倒，所幸清潔隊員下車收取垃圾，否則必受到重創。劉男送醫後無大礙，經酒精檢測也沒有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清，但警方不排除劉可能想要超車時，看到對向又有來車才作罷，最後失控追撞垃圾車。

苗栗警分局南苗派出所，獲報到場後立即協助管制疏導交通，警方呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

▲轎車失控追撞垃圾車尾，造成車頭嚴重毀損幾全毀，垃圾車尾輕微受損。（圖／記者楊永盛翻攝）