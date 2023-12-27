新北國三生喪命！全教總批教育部說風涼話　籲增置校安人力

▲全教總批教育部未能掌握學校在輔導管教學生面臨的困境。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市國三男學生前天在校內遭男同學以彈簧刀割頸、身中多刀，經過2天搶救，昨晚宣告不治，校園安全引發各界關注。全國教師工會總聯合會今發表聲明指出，近年各種態樣的「學生攻擊事件」明顯增加，批評教育部與學校嚴重脫節，未能掌握學校與教師在輔導管教學生時面臨的困境，請教育部別再說風涼話，應增置相關校安人力，才能減少不幸事件再發生。

全教總理事長侯俊良指出，此案發生後，教育部長潘文忠提醒各校，依教育部輔導管教辦法，學生如果有攜帶刀械等危險違禁品，老師知悉後應立即通報學校，學校再通報警方作處置，緊急情況也可訂相關作業辦法，維護學生及學校安全。但潘部長的「提醒」剛好證明教育部與學校嚴重脫節，未能清楚掌握目前學校和教師在輔導管教學生時面臨的困境，「部長的發言，讓學校教師感到心寒。」

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侯俊良表示，近年各種態樣的「學生攻擊事件」明顯增加，教育部所稱教師輔導管教規範，不僅難以讓老師有合理的管教措施，甚至可能反遭學生和家長的投訴，反而淪為「不適任教師」；而且學校教育已承載過多責任，但家庭教育功能卻日趨式微，僅單向強化學校責任、加重教育人員負擔，並無法解決校園事件。

全教總呼籲，請教育部正視中小學人力、資源不足，編列處理學生攻擊事件的專任人員，以及處理案件所需經費，以處理學生衝突、學生攻擊等事件；並呼籲政府相關部們正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教的學生，修法課予家長管教義務，由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或處以罰鍰。