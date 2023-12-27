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飯後散步一脚踩空！她跌下樓梯「當場摔殘」　酒店要賠506萬

▲▼女子酒店踩空摔癱瘓。（圖／翻攝自荔枝網）

▲女子酒店踩空摔癱瘓。（圖／翻攝自荔枝網）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州金壇一馮姓女子近日到酒店入住參加活動，晚飯後，她出門散步的過程中，不慎踩空，跌落地下樓梯，造成頸椎以下癱瘓，構成二級傷殘，事後，馮女將飯店起訴至法院要求賠償。12月26日，法院判決，酒店賠償119萬元人民幣（約新台幣506萬）。

據《荔枝網》報導，當時，馮女沿著飯店會議室的牆邊走路，沒有路燈，牆邊的台階高出草坪地面38公分，台階下是深達接近340公分的地下樓梯。

之後，馮女在行走的過程中，一腳踩空，跌下樓梯，導致頸椎以下癱瘓，構成二級殘疾。

馮女受傷後，被送至多家醫院治療，住院71天。事後，馮女將飯店起訴至法院，要求對方賠償超過200萬元（人民幣，下同）。

法院審理後認為，當時事故發生時，原告沿著牆邊行走，沒有燈光，也沒有晚間行走的警示標誌，更加沒有欄杆，被告酒店作為經營場所的經營者，其經營場所具有很大的安全隱患，且該安全隱患與原告的跌倒受傷有直接的因果關係。

法院最後判決，被告飯店承擔70%的責任，原告馮女負30%的責任。法庭庭長表示，「原告的總損失達到170餘萬元，我們根據70%的責任折算，被告應該給予119萬元的賠償。」

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