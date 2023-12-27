「三重堂哥」蔡明堂跨年活動邀親子同樂　李坤城端政見解停車問題

記者楊喬詅／綜合報導

2024選舉進入最後階段，各區立委候選人紛紛上緊發條賣力拉票。新北第3選區（三重區103個里）國民黨候選人蔡明堂預告將舉辦跨年活動，與新北市議員王威元共同邀請鄉親同樂。對手李坤城則端出政見，主張活化閒置國有地，緩解停車問題。無黨籍候選人陳東雲則說明參選原因。

蔡明堂今（27日）於臉書發文預告將和王威元議員舉辦「兒童Play童心不累」跨年活動，陪鄉親一同度過2023年，並戲稱自己為「三重堂哥」，王威元則是「超人把拔」。內容提到，活動時間為30日下午3點～4點半、31日下午3點～4點半，以及1月1日早上10點半～12點，分別有魔法秀、雜技、帶動跳等6大表演輪番上陣，現場還有爆米花機及神秘小禮物，歡迎家長一同帶小朋友同樂，度過神奇又特別的假期。

民進黨候選人李坤城則持續發表政見，指出三重是人口密集的城市，停車位不足為許多三重民眾的心聲，因此從107年度開始，中央前瞻經費已補助光榮國小、三重商工、興華公園、重陽公園、信義公園、玫瑰立體停車場等6座停車場，共計3000多個汽機車停車位，並承諾未來將爭取更多預算，活化閒置國有地來運用，同時更完整規劃捷運路網、公車路網等，提升大眾運輸比例，緩解停車問題。

此外，無黨籍候選人陳東雲25日也在臉書提到，自己一手創立的新北市歌藝語言發展協會於23日舉辦年度大會，他也在現場提及參選立法委員選舉的原因。陳東雲表示，自己是為推廣針灸而決定參選，希望能推動針灸單獨成科，他坦言，「為什麼明知道選不上，還要浪費錢來參選，這也間接證明鍼灸確實好，才會讓我義無反顧地在推廣鍼灸。」