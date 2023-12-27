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《失孤》原型案人販子被判死緩　受害人曾尋子奔走24年

▲劉德華拍攝《失孤》花絮。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華出演電影《失孤》。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導　

電影《失孤》原型郭剛堂於今年7月成功找到離散24年的兒子，港星劉德華也獻上祝福，至於犯下拐賣兒童案的呼富吉、唐立霞，分別被處以死緩和無期徒刑。

據《央視新聞》報導，山東聊城市中級人民法院今（27）日依法對被告人呼富吉、唐立霞拐賣兒童案公開宣判，以拐賣兒童罪判處被告人呼富吉死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，對被告人呼富吉限制減刑。

被告人唐立霞則以拐賣兒童罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。該法院同時判令被告人呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50余萬元。

該法院審理查明，1997年至1998年間，被告人呼富吉和唐立霞以出賣為目的，拐賣4名兒童；2001年呼富吉伙同他人以出賣為目的，拐賣楊姓兒童。

該法院指出，被告人呼富吉、唐立霞以出賣為目的，共同實施拐賣兒童行為，拐賣兒童4人；呼富吉伙同他人以出賣為目的，拐賣兒童1人，二人的行為均構成拐賣兒童罪。法院根據2被告人犯罪的事實、性質、情節，作出上述判決。

▲▼▲《失孤》原型主角郭剛堂。（圖／翻攝自微博）

▲《失孤》原型主角郭剛堂。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，1997年，結婚3年的郭剛堂27歲，當時兒子郭振才2歲，就被人口販子拐賣，郭剛堂因此尋子多年，曾獨自一人騎摩托車50多萬公里找兒子，報廢10輛車，但都一無所獲，不過卻也在過程中幫助許多家庭找回孩子，他說，「只有在路上，才覺得對得起兒子。」

郭剛堂已於2021年7月11日證實找到失散24年的兒子郭振，兩人近期將在警方協助下安排認親，郭剛堂對此開心道，「孩子挺好的！」

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