Apple Watch美國禁令正式生效　蘋果上訴盼「暫時解除」

▲Apple Watch。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

由於專利侵權爭議，蘋果被要求禁止銷售兩款Apple Watch，此外也停售其他支援血氧功能的產品。白宮在經過審查後拒絕推翻Apple Watch 禁令，蘋果也表示，目前已就Apple Watch 禁令向美國上訴法院提起上訴。

根據美國國際貿易委員會（ITC）聲明，禁令已於當地時間 12 月 26 日正式生效，蘋果所有涉及專利侵權的Apple Watch，蘋果2020 年後推出的 S6 等型號都採用了相關血氧感測器 都再無法獲得進口和銷售許可。

美國貿易代表辦公室負責人 Katherine Tai 宣布，政府在經過詳細協商後決定維持禁令。對此，蘋果聲明表示，「強烈反對ITC 的決定和由此產生的禁令，並將採取一切措施盡快將Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2 送回到美國客戶手中」。

目前蘋果已經從美國官網下架Apple Watch Series 9 和Ultra 2，但用戶目前仍可在亞馬遜、百思買和沃爾瑪等其他第三方網站購買。該禁令不影響入門級的Apple Watch SE 型號，因此該型號仍在繼續銷售。