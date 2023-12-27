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社會 社會焦點 保障人權

遭彈簧刀割頸！國三男搶救一夜不治　教育局：將派心理師到校輔導

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市一名國三男學生遭同學持彈簧刀割頸，經緊急送醫後，仍不幸於昨(26日)晚間宣告不治。對此，教育局稍早回應，「教育局對於學生發生校園安全重大偶發事件，深感遺憾及心痛」，後續將指派學校心理師及社工師駐校追蹤輔導。

▲▼ 新北教育局副局長 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北教育局副局長。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧案情，一名女學生到男學生A班級找閨蜜，但遭到A驅趕「這又不是你的班」，少女離開後心有不甘，於是向「乾哥」哭訴。乾哥為了替乾妹出氣，馬上跑到A班級找A理論，雙方爆發激烈衝突，乾哥竟拿預藏的彈簧刀朝A胸口、脖子連砍5刀，造成A命危，緊急送醫搶救。

然而今早不幸消息傳出，校方證實，男學生A已於昨晚離世。

對此，教育局表示，對於學生發生校園安全重大偶發事件，深感遺憾及心痛，教育局、民政局及學校將全力協助後續家長所需的法律諮詢等各種需求，並請家庭教育中心及社會局社工等共同協助家長，學校亦會配合司法機關調查辦理。

另外，教育局也指派學校心理師及社工師駐校追蹤輔導，針對校內師生提供相關輔導，確保每位學生學習穩定與心理健康。

教育局表示，有關校園安全維護，教育局要求各級學校加強與警政系統聯繫合作，並針對行為需要特別加強輔導協助及高關懷學生定期追蹤、給予相關輔導措施；同時持續加強教職員校安知能，共同穩定安全校園學習環境。

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