時力爆綠委在「雨刷」服務處設後援會　「賴清德、蔡其昌能認同？」

▲假球案主謀「雨刷」成立競選總部。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

時力27日踢爆，民進黨立委蔡易餘16日宣佈成立「賴蕭配及蔡易餘立委海區農漁民聯合競選後援會」，蔡易餘在成立記者會上和「雨刷」蔡政宜同台，後援會竟就設在蔡政宜縣議員服務處現址，請蔡易餘説清楚自己與蔡政宜的合作關係，要請民進黨主席賴清德說明，是否允許黨籍民代和涉及職棒簽賭的黑金政客合作，中職會長蔡其昌又有何看法？



時代力量發言人余佳蒨指出，棒球是台灣人最熱愛的運動，而職棒簽賭案更是許多球迷的最痛。包括賴清德在內的許多政治人物都自稱球迷，立法院副院長蔡其昌甚至兼任中職會長，怎會不知涉入職棒簽賭案「雨刷」蔡政宜，當年如何用恐嚇、威逼、利誘等方式，不只毀掉昔日許多優秀球員，更差點讓台灣職棒毀於一旦。

余佳蒨表示，這樣一個涉入重大職棒簽賭案的黑金代表，如今民進黨立委卻選擇與其合作，還邀來擔任賴蕭配的「後援」，這是在呼應柯文哲的「給更生人改過機會」，還是在藐視球迷們的記憶力？

余佳蒨強調，讓黑金退出政治，共同掃除長期盤踞地方的黑金政客是台灣社會的共同期待，賴清德5月接任民進黨主席時，那句「將堅持改革黑金，用最高標準回應社會」言猶在耳，請不要說一套做一套，更不要雙重標準只罵他黨的黑金，卻放任自家立委與職棒簽賭的黑金政客合作，不只糟蹋台灣棒球迷，更傷害人民對民主進步的期待。