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去日本玩　背「後背包」踩雷1點惹人怨！全場點頭：很困擾

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近不少人抱怨，通勤尖峰時搭大眾交通工具，空間已經很擠了，背後背包又不往前背的乘客，真的讓人很頭痛。粉專「解密日本」就指出，日本人對這種乘客也很感冒，話題引發熱論，就有網友分享經驗，提醒背後背包確實要比較小心，也有人直呼「不要阻礙別人就好」。

最近有女網友抱怨，在擁擠的捷運或公車上，「背後背包的乘客」根本成了另一個製造空間阻塞的來源，貼文引發共鳴，「深有同感，每次在捷運上都被一堆背包變熱壓吐司」、「我每次都被撞超大力，結果背包主人也完全不鳥我。」

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粉專「解密日本」就指出，日本人對此類乘客也很反感，貼文引來網友直呼，「應該是容易撞到別人」、「日本電車坐位上不是有放背包的行李架嗎？我通常都會放上去，或人多時把背包放在胸前，根本不是問題」、「要養成一個好習慣，在交通工具上，要先將背包調整到自己的胸前，避免撞到人。」

也有人建議，除了搭車，背背包逛店家時，最好手拿著，「那時我去日本，進一間店賣玻璃／小音樂盒的小店，裡面空間很小，那時見到有位外國人，背著雙背包在裡面看東西，不小心弄掉一件物品在地上」，他認為背包若是手持，就能降低弄掉商品的風險。

值得注意的是，日本民營鐵道協會（日本民営鉄道協会）2018年公開的「火車、電車內困擾行為排行榜（駅と電車内の迷惑行為ランキング）」中，第一名是「個人物品拿取、放置方式」，官方還特別提及「不少人覺得後背包、肩背包令人困擾」。

至於今年的排行，「個人物品（如包包、雨傘）拿取、放置方式」排在第五名，最令人困擾的是「坐座位的方式（佔到別人的位置、腿伸很長等等）」。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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