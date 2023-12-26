警察難為！新北醉夫騎樓拖行爛醉妻　員警協助竟遭肘擊

記者陳以昇／新北報導

新北市一對夫妻喝醉在板橋區一家飲料店前拉扯，妻子更醉到倒地，目擊民眾見狀打電話報警，2名員警到場詢問2人「需要協助嗎？」，沒想到原本抱著妻子的丈夫，先辱罵員警「啥小啦！」，突然用手肘攻擊員警胸口，2警立即施以辣椒水制止並壓制在地，2人被帶回派出所偵訊，訊後丈夫依妨害公務送辦，妻子則保護管束後由家屬領回。

▲員警到場時，喝醉的夫妻2人抱在一起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，23日晚間9時許，45歲黃男與妻子42歲李姓妻子酒後在騎樓拉扯，黃男還將爛醉如泥的妻子從人行道拖行到騎樓下，目擊民眾擔心出事，打電話請求警方協助。轄區後埔派出所林姓、蔡姓員警到場，詢問黃男「需要協助嗎？」，沒想到黃男竟大聲咆哮「啥小啦！」，突然用手肘攻擊員警胸口。

▼員警遭攻擊後壓制黃男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

遭到攻擊的員警立即朝他噴灑辣椒水制止，並將黃男壓制在地，待支援警力到場，將夫妻2人帶回派出所偵訊，由於黃男攻擊員警，依妨害公務罪移送偵辦，李女則施以保護管束，待通知家屬後領回。

事後李女酒醒後，質疑身上多處擦挫傷，衣物也有破損，是員警造成他的傷害及財損，板橋警分局嚴正闢謠，經調閱現場監視器顯示，李女身上挫傷及衣物毀損應是黃姓丈夫在拖行她所造成，員警到場並無對李女施暴。

▼員警遭攻擊後壓制黃男，過程中妻子腳部被黃男夾住 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下妻子被丈夫拖行 。（圖／記者陳以昇翻攝）