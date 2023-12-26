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社會 社會焦點 保障人權

前中姐遭烏龍爆料衰捲「晶華緋聞」　怒嗆周玉蔻做假新聞還不認罪

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻和名嘴蔡玉真去年（2022年）在電視節目中，指稱前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，張不滿無端被潑髒水，告周、蔡2人涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今（26日）第3度開庭，周依然不認罪，蔡當庭幾經掙扎，表示全部認罪但請求簡易判決結案，並希望能跟張調解，法官諭知明年（2024年）2月27日再開庭，預定傳訊周和檢方都聲請傳喚的證人戴芝蕙。

▲▼前中國小姐張淑娟（沒戴口罩）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻說她是「晶華緋聞案」女主角是「靠舌頭殺人賺錢」，出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中國小姐張淑娟（右2）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻指她是「晶華緋聞案」女主角的說法，是「靠舌頭殺人賺錢」，且周撒謊還不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

張淑娟今在庭訊中保持沉默，開完庭受訪時，她指責周玉蔻與蔡玉真睜眼說瞎話，用第四權沉淪到「靠誹謗別人、用舌頭殺人，還可以賺錢」、這樣凌遲她，周在節目始終自稱有3個證據，結果通通被打X、全都不存在，「周玉蔻妳做假新聞耶！」

▲▼前中國小姐張淑娟（沒戴口罩）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻說她是「晶華緋聞案」女主角是「靠舌頭殺人賺錢」，出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻（右）26日到台北地院出庭，依舊否認涉犯對前中國小姐張淑娟加重誹謗等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

張淑娟批周玉蔻撒謊又不認罪、「為什麼妳不退出媒體呢？」為何現在還主持廣播節目，繼續每天訪問別人，且最近寫了民進黨總統候選人賴清德的自傳，張質疑周「妳是不是要拿這本自傳，當作執政黨的通行證？妳要綁政府標案嗎？」

張淑娟強調自己當選中國小姐到現在36年來，「我沒有跟章先生（蔣孝嚴原姓章）滾過床單！」她說「滾床單」不是在床上唸書畫畫，「滾床單」是一個負面名詞、是性霸凌！她氣憤已跟周玉蔻與蔡玉真說過「沒有就是沒有」，對方卻說了她1整年，不給她平靜日子，「黃義交因為妳的案子都跳樓了，妳是想要把我逼到去跳海嗎？」

今庭訊中，周玉蔻依然否認加重誹謗與違反《個人資料保護法》，堅稱雖沒向張淑娟求證，但有跟第一手消息來源戴芝蕙查證過，所以聲請傳喚戴女出庭作證對質。

▲▼前中國小姐張淑娟（沒戴口罩）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻說她是「晶華緋聞案」女主角是「靠舌頭殺人賺錢」，出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中國小姐張淑娟（中）批周玉蔻做假新聞，自稱有證人卻全都被打X、全都不存在，難道要「請火星上的神來幫妳說嗎？」。（圖／記者黃哲民攝）

蔡玉真起初僅承認加重誹謗、否認涉犯《個資法》，法官問她先前都認罪、今天為何反覆，蔡說想爭取簡易判決結案、但自認沒洩漏張淑娟個資的犯意與犯行。經法官充分解說與一再確認，蔡最後表示尊重律師意見，「我都認罪」。

蔡玉真的律師表示，蔡非常後悔造成張淑娟的傷害，也決心退出媒體圈，蔡「不敢輕易請求原諒」，但希望能和張談談、有盡力彌補過錯的機會，也希望移付調解，但律師質疑戴芝蕙在檢方偵辦時的證詞與是時有出入，又被法官追問既然認罪，為何還要爭執證人的證詞。

蔡玉真承認本案的確疏於詳細求證，但若非戴芝蕙於餐會當面口述往事，她怎知戴女跟張淑娟曾是中學同學。法官問她要不要聲請傳喚戴女作證，蔡陷入選擇障礙，疑擔心聲請傳喚可能失去簡易判決機會，她放棄聲請，表示周玉蔻已聲請戴女作證，效力是一樣的。

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲蔡玉真出庭表示因錯誤爆料中國小姐張淑娟為「晶華緋聞案」女主角，已決心退出媒體圈。（資料照／記者黃彥傑攝）

蔡玉真的律師趕緊補1句「請求反詰問戴芝蕙」，法官則表明蔡認罪不保證能改用簡易處刑程序結案，並諭知明年2月27日再開庭，屆時可能傳喚戴女作證。

本案源於去年九合一公職大選期間，周玉蔻持續質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安的蔣家身世，堅稱蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子，周去年9月22日和蔡玉真在電視節目中，更爆料蔣孝嚴於1999年發生的「晶華緋聞案」，女主角就是前中國小姐張淑娟，頓時引起輿論撻伐。

前立委黃國昌罵周玉蔻此舉「下流」、「跨越文明底線」等語，周強硬回擊各方批評，並在張淑娟到台北地檢署告她時搶快到場卡位，當眾九十度鞠躬聲稱向張道歉、否認意圖鬧場阻撓提告，卻跟為張助陣的時任國民黨台北市議員王鴻薇互嗆老鼠蟑螂約10分鐘，又追著張亦步亦趨還企圖拉扯，張身為原告卻落淚驚恐閃躲模樣，讓許多網友看了大罵周。

周玉蔻聲稱前年（2021年）4月在1場餐會，經蔡玉真介紹初次遇到時任餐廳經理的戴芝蕙，聊天時聽戴女自稱「晶華緋聞案」發生時正好任職晶華飯店訂房部，戴女並明確表示緋聞案的房間是張淑娟訂的。但戴女被檢方傳訊時否認，檢方據此起訴周、蔡2人，周先前出庭多次向張表達「誠懇歉意」，但從不認罪，張拒絕和周、蔡2人談和解，已提告向2人附帶民事求償共2000萬元。

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