日本飲食店「門口1貼紙」好謎：未滿20歲不能進　原因長知識

▲日本餐廳有新規定。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近有很多人去日本玩，在進去餐廳以前，會特別留意門口上有無貼貼紙嗎？旅台作家「日本人的歐吉桑」就發文表示，好像很多台灣人不知道這個新規定，日本的餐廳如果貼上「未滿20歲的人不能進入」的貼紙，就代表店內可以吸菸。

臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，自2020年起，日本的法律變得更嚴格了，餐廳內原則上不能抽菸，不過，政府因為擔心這會對小小的飲食店造成經濟方面影響，所以就有了新規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，生意不大、小小的飲食店如果同意客人吸菸，就得將「未滿20歲的人不能進入」的貼紙貼在門口，倘若沒有遵守這項規定，店家就會收到罰單。

因此，粉專熱心提醒，如果大家去日本旅遊時，想帶小孩進去小小的餐廳，不妨先確認門口有沒有貼這張貼紙，也避免文化差異造成的糾紛。

貼文曝光後，不少網友都長知識了，「想說為什麼會有20歲這麼高齡的規定，原來是因為室內禁菸法規的關係」、「感謝分享，以後盡量避開有貼這些貼紙的店」、「蠻好的規定，總比模稜兩可好」、「感謝告知，看到這篇才知道原來有這項規定」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

此外，民眾到日本旅遊時，如果想要買電器、美妝用品等，趕快存下《ETtoday新聞雲》讀者專屬的優惠券！即日起至2023年12月31日為止，只要在日本BIC CAMERA購買電器與美妝用品，且消費滿未稅價5001日幣以上，出示優惠碼券就可以享有指定優惠！旅客可以事先將圖片存在手機裡，結帳時出示即可。

▼BIC CAMERA優惠碼券。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）