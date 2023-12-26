　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

▲▼屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

▲屏東縣議長周典論涉入郭台銘連署書賄選案，25日晚間被檢方聲請羈押禁見。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

鴻海集團創辦人郭台銘連署書賄選案，屏東地檢署25日上午前往屏東縣議長周典論住處兼服務處搜索，並將周典論、女兒周孟蓉帶回詢問。檢方25日晚間複訊後，認為周典論涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪，犯罪嫌疑重大有羈押必要，訊後向屏東地院聲請羈押禁見，至於周孟蓉則仍在複訊中。

【26日02：05更新】周典論涉嫌違反《罷免法》連署行賄罪，屏東地檢署25日複訊後向屏東地院聲請羈押禁見，法院26日凌晨裁定周典論羈押禁見。至於女兒周孟蓉，屏東地檢署複訊後，諭知50萬元交保候傳。

郭台銘先前為了參加2024總統大選在展開全國連署，周典論當時表態支持，還傳出替郭台銘宴請地方里長，不料事後卻傳出地方人士以每份200元價格收購連署書事件。

屏東縣地檢署獲報後展開偵辦，於10月26日查獲陳嫌等3人涉嫌對連署人交付賄賂，將3嫌逮捕並聲押禁見獲准，溯源偵辦時又發現潮州鎮長周品全也涉入其中，逮捕周品全後，於11月19日向法院聲押禁見獲准。

屏檢持續追查，結合案件事證後，再查出屏東縣議長周典論疑似也涉案，隨即向屏東地院聲請核發搜索票，並於12月25日持搜索票前往周典論住處及辦公室執行搜索，並將周典論等相關人士帶回約談。
 

ET快訊
放棄台積電高薪工作！小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」國際賽事奪名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／新北民宅2樓屋內起火　全面燃燒警消馳騁救援

國中少女午休闖教室找閨蜜遭喝斥　乾哥出頭持刀猛刺少年命危

快訊／海軍基地怪手翻覆「壓死1工人」　國軍緊急回應：已檢討監造

林秉樞犯行+1！逼前女友裸跪判拘50天定讞　輕判理由：常捐助弱勢

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

不忍麻吉獨自酒駕被抓 他自爆「我通緝」相挺

7菲國遊客赴合歡山遇車禍 跌落30公尺山谷！3人重傷

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／新北民宅2樓屋內起火　全面燃燒警消馳騁救援

國中少女午休闖教室找閨蜜遭喝斥　乾哥出頭持刀猛刺少年命危

快訊／海軍基地怪手翻覆「壓死1工人」　國軍緊急回應：已檢討監造

林秉樞犯行+1！逼前女友裸跪判拘50天定讞　輕判理由：常捐助弱勢

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國中生遭割頸　醫師曝回憶「小學遭霸凌」被當畜生：3同學帶刀上課

柯文哲農地違規爭議　陳佩琪「繳3.4萬元」秀出補稅單

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

妻子隱私外洩遭按電鈴　他曝恐怖經歷警告「別讓外送員上樓」

泰越捷說明北海道包機取消是機場人力因素　非無預警縮減班

軍機艦引擎料件採購「大陸貨」卻通過驗收　空軍、海軍遭監院糾正

抗通膨奇招？農曆年前補財庫人數暴增　4生肖快「蓋運」躲災厄

《水行俠2》溫子仁埋「安娜貝爾」彩蛋　創造打怪水世界

單親媽買彩券中3千萬　4年後慘爆「生活全毀失去一切」

澳洲家中驚見巨型蜘蛛　懷孕體型如「兒童足球」一樣大

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

即／新北民宅起火　警消馳騁救援

新住民關懷總會涉助陸介選　1女遭押

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

更多熱門

相關新聞

籲侯康要參考郭台銘兩岸和平宣言　王金平：對藍營整合有更好效果

籲侯康要參考郭台銘兩岸和平宣言　王金平：對藍營整合有更好效果

立法院前院長王金平今（23日）出席國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的凱道造勢晚會。王金平讚侯友宜對國政熟悉度越來越好，口才越來越流利，能暢所欲言，且他對侯的國政論述都非常敬佩。另外，王金平也喊話國民黨跟候選人，要注意、重視鴻海創辦人郭台銘提出的和平宣言論述，能參考就參考，能採取就採取，相信對藍營整合產生更好效果。

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

每份300幫郭台銘連署！桃園前議員遭起訴

每份300幫郭台銘連署！桃園前議員遭起訴

挺郭大將往藍靠攏！柯這樣說

挺郭大將往藍靠攏！柯這樣說

快訊／遭控行賄助郭董衝連署　羅廷瑋主任踢館反被轟

快訊／遭控行賄助郭董衝連署　羅廷瑋主任踢館反被轟

關鍵字：

郭台銘屏東縣議長

讀者迴響

熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

沈玉琳認了曾對Melody動心！

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面