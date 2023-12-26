快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

▲屏東縣議長周典論涉入郭台銘連署書賄選案，25日晚間被檢方聲請羈押禁見。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

鴻海集團創辦人郭台銘連署書賄選案，屏東地檢署25日上午前往屏東縣議長周典論住處兼服務處搜索，並將周典論、女兒周孟蓉帶回詢問。檢方25日晚間複訊後，認為周典論涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪，犯罪嫌疑重大有羈押必要，訊後向屏東地院聲請羈押禁見，至於周孟蓉則仍在複訊中。

【26日02：05更新】周典論涉嫌違反《罷免法》連署行賄罪，屏東地檢署25日複訊後向屏東地院聲請羈押禁見，法院26日凌晨裁定周典論羈押禁見。至於女兒周孟蓉，屏東地檢署複訊後，諭知50萬元交保候傳。

郭台銘先前為了參加2024總統大選在展開全國連署，周典論當時表態支持，還傳出替郭台銘宴請地方里長，不料事後卻傳出地方人士以每份200元價格收購連署書事件。

屏東縣地檢署獲報後展開偵辦，於10月26日查獲陳嫌等3人涉嫌對連署人交付賄賂，將3嫌逮捕並聲押禁見獲准，溯源偵辦時又發現潮州鎮長周品全也涉入其中，逮捕周品全後，於11月19日向法院聲押禁見獲准。

屏檢持續追查，結合案件事證後，再查出屏東縣議長周典論疑似也涉案，隨即向屏東地院聲請核發搜索票，並於12月25日持搜索票前往周典論住處及辦公室執行搜索，並將周典論等相關人士帶回約談。

