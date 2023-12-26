聖誕夜轎車自撞紅綠燈「車路中打橫」　警員急衝現場...駕駛跑了

記者林東良／台南報導

台南市新化區國稅局前，25日晚上11時許，1部自小客車於中山路由南往北行駛，自撞號誌燈後逸肇逃，初步了解該事故無人傷亡，員警於現場測繪紀錄並疏導交通，另通知環保單位到場清理油漬，迅速排除障礙物恢復交通後撤離交管，警方查出肇事者並非車主，警方將通知車主到案釐清案情追查中。

▲台南市新化區25日晚上11時許，發生自小客車於中山路由南往北行駛，自撞號誌燈後逸肇逃，警方將通知車主到案釐清案情追查中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方表示，該事故發生後有民眾於臉書社群新化人大集合po出，新化派出所所長林建男於該則貼文回覆，本件交通事故未見人員傷亡，經員警到場測繪、疏導及通知委外環保單位到場清理油漬，全案待排除及道路恢復順暢，員警始撤離交管；對於逃逸肇事者將通知到案說明釐清肇事經過。

警方說，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上、3千元以下罰鍰，逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」另除了肇事駕駛，出借汽車的車主也須負起連帶責任，除了處以罰鍰外也將被吊扣汽車牌照1個月，只是涉案人疑無照駕駛，撞完路燈還逃逸放任不處理，萬一路燈倒塌引發其他事故實在太危險。

新化警分局長王智民表示，年終尾牙期間筵席多，再加上寒流一波波接力來襲，不少民眾三杯酒下肚後，經常就失去理智，忘了酒後駕車的高危險性或遭警方取締後所須付出的慘痛代價，再次提醒民眾『新春尾牙飲宴多 指定駕駛尚妥當』、『酒前不開車，筵席安心喝』『安全駕駛熊蓋讚！』。